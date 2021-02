L’OM a un projet pour ses supporters

L’OM a publié un communiqué ce lundi dans lequel il dévoilait son nouveau projet de concertation avec les supporters.

Suite aux incidents qui se sont produits à la Commanderie à la fin du mois dernier, la direction marseillaise a choisi de prendre « le taureau par les corners » et imposer sa vision des choses aux supporters.

Les responsables phocéens ont publié un communiqué dans lequel ils ont plaidé en faveur de la création d’un "nouveau mode de supporterisme" via une "concertation avec les supporters, en lien avec la direction du club : l'Agora OM."

Pour l’OM, cette initiative devrait favoriser le retour de dialogue avec les amoureux de l’équipe. En outre, l’objectif est d’isoler un peu plus les groupes des supporters et en particulier les Ultras. A partir du mois de mars, il y aura des "plateformes d'échange d'idées" et "d'appels à projets".

C’est Jacques-Henri Eyraud, le président du club, qui est derrière cette opération. Mais celle-ci sera surtout dirigée par le directeur général du club, Hugues Ouvrard.

Dans sa note, l’OM a aussi précisé « des procédures judiciaires ont été engagées après l'intrusion de certains supporters au centre Robert Louis-Dreyfus ». Une mise en demeure a été envoyée "aux supporters ultras" afin de leur demander de mettre fin "aux pratiques violentes".

Le communiqué de l'OM

L’Olympique de Marseille lance une grande initiative de concertation avec les supporters.

Le monde traverse une crise sans précédent qui a ébranlé l’ensemble des secteurs de la vie quotidienne. C’est particulièrement le cas pour le monde du football qui est actuellement plongé dans une situation complexe, génératrice de grandes tensions, qui concerne l’ensemble des clubs français.

L’OM annonce le lancement d’une grande initiative de concertation avec les supporters, en lien avec la direction du club : l’Agora OM.

Impulsé par Jacques-Henri Eyraud, Président du club, ce projet sera mené par Hugues Ouvrard, Directeur général, et permettra à l’ensemble des amoureux de l’OM, de son histoire et de ses valeurs, de contribuer activement à la vie du club et au soutien de ses équipes.

Concrètement, cette initiative, qui sera officiellement lancée au début du mois de mars, prendra la forme de groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l’Institution OM, populaire et diverse. Ce projet permettra à tous les amoureux du foot et de l’OM, familles, enfants, de se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes. Les supporters sont l’atout le plus précieux du club et le resteront.

Au moment où ont été entamées différentes procédures judiciaires à l’encontre des éléments violents qui s’en sont pris au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus le week-end du 1er février, qui ont mis en danger l’ensemble des salariés de l’OM présents sur site, ce projet vise à rendre le supportérisme à tous les amoureux de l’Institution OM et de ses valeurs d’exigence et de respect, de non-violence et de diversité. Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques.

« Ce projet doit permettre à toutes celles et ceux qui aiment l’OM de s’investir pleinement pour créer et impulser un nouveau mode de supportérisme au sein de l’Institution OM. Nous nous engageons à proposer cette initiative aux Marseillais et attendons avec impatience les fruits de cette grande concertation, que nous nous honorerons d’accompagner pour que ces projets prennent forme rapidement et durablement. Nous nous engageons auprès des Marseillais à ce que cette concertation aboutisse à des mesures concrètes pour nos supporters, en préservant la ferveur, la passion et en conservant un prix des billets en virage parmi les plus accessibles de ceux des plus grands clubs européens. » déclare Hugues Ouvrard, Directeur général de l’OM.