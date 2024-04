OM – Benfica, l’arbitre du match connu !

L’arbitre retenu pour le match retour entre l’OM et le SL Benfica vient d’être connu du grand public sportif.

Jeudi, l’Olympique de Marseille accueille le SL Benfica dans le cadre du match retour des quarts de finale de la Ligue Europa. A deux jours de ce choc au cours duquel une victoire est impérative pour les Phocéens, l’UEFA vient de dévoiler le nom de l’arbitre, qui va officier la rencontre.

Un arbitre allemand au sifflet d’OM – Benfica

Battu au match aller par le SL Benfica (2-1), l’Olympique de Marseille tentera de renverser la tendance afin de viser une place au dernier carrée de la Ligue Europa. Pour ce choc, l’UEFA a jugé bon de faire confiance à Felix Zwayer. Même si l’Allemand de 42 ans n’a jamais dirigé un match de l’Olympique de Marseille, il a eu à diriger l’année dernière le Paris Saint-Germain face à Maccabi Haïfa (7-2) en Ligue des champions.

L’arbitre de 42 ans sera accompagné le long des lignes de touche par ses compatriotes, Stefan Lupp et Marco Achmüller, respectivement comme premier et deuxième assistants. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Harm Osmers. Par ailleurs, les deux arbitres assistants vidéo seront Bastian Dankert et Marco Fritz.

Un arbitre au passé impropre

Zwayer a déjà arbitré plusieurs fois en compétitions européennes, même cette saison lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre Naples et le FC Barcelone, qui s'était soldé sur un score de parité (1-1). Mais le passé de l’Allemand n’est pas irréprochable.

Le juge central est connu pour avoir été impliqué dans un scandale de corruption dans le football allemand au début des années 2000. S’il était arbitre de touche à l’époque, Zwayer avait reçu 300 euros de la part de de son supérieur pour influer sur le sort d'un match. Il avait été condamné à deux ans et cinq mois de prison ferme pour avoir truqué des matches de Bundesliga 2 et de Coupe d'Allemagne après avoir reçu de pots-de-vin provenant de parieurs. Il avait fini par dénoncer des collègues pour finalement réduire sa peine à une suspension de six mois par la fédération allemande de football.