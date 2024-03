OM : Attaqué par ses dirigeants, Jonathan Clauss sort enfin du silence

Le défenseur de l’OM, Jonathan Clauss, a enfin réagi ce weekend aux attaques de ses dirigeants en début d’année.

L’Olympique de Marseille va mieux depuis quelques semaines et l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Mais avant, c’était la catastrophe tant sur le terrain comme en dehors. Les choses n’allaient tellement pas bien au point où les dirigeants ont livré certains joueurs dont Jonathan Clauss à la vindicte populaire. Plusieurs semaines après le retour d’un climat sain dans la cité phocéenne, l’ancien défenseur de Lens est enfin revenu sur cet épisode.

La grosse accusation de l’OM sur Clauss

Il y a un peu plus d’un mois, Jonathan Clauss était la cible des dirigeants de l’OM. La direction phocéenne accusait notamment l’international français d’un manque de professionnalisme. Soutenu par le président, Pablo Longoria, Mehdi Benatia, avait détruit le joueur lors d’un entretien accordé à Canal+.

« Ce qui s’est passé avec Clauss ? C’est très simple. A mon arrivée, on m’a mis en garde sur deux trois joueurs dont le comportement était limite. Jonathan fait partie de ces joueurs-là. Je sais qu’il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait de lui, dans l’attitude en tant que leader et international français. On pensait que le message était passé, mais malheureusement ça ne l’était pas », déclarait le conseiller sportif de l’OM.

Jonathan Clauss répond enfin à l’OM

La sortie du Marocain tombait surtout au mauvais moment puisque l’OM était en difficultés en championnat. Aussi, Jonathan Clauss avait-il été mis sur le marché dans les derniers jours du mercato hivernal avant de rester finalement à Marseille. S’il n’avait pas réagi à l’époque, l’ex-capitaine de Lens a répondu sur le terrain et de manière positive. Le Tricolore n’a manqué qu’un seul match depuis l’arrivée de Gasset en raison d’un problème musculaire. Les prestations convaincantes de Jonathan Clauss lui ont même permis d’être convoqué par Didier Deschamps en Equipe de France pendant ce mois.

Avant de se montrer avec les Bleus, le Français s’est confié à Téléfoot sur cet épisode dont il garde les séquelles. « L’Olympique de Marseille ça reste un grand d’Europe. Et dans un grand d’Europe, vous n’avez pas le droit à l’erreur. On est passionné par ce club, on est passionné par ses supporteurs, on est passionné par cette pression. Ça se gère du mieux possible. On en apprend encore tous les jours, mais oui je ne suis plus le même joueur », fait-il savoir dans un entretien qui sera diffusé ce dimanche.