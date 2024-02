L’OM punit sévèrement Pape Gueye

L’Olympique de Marseille est très furieux contre son milieu de terrain sénégalais, Pape Gueye. Le club prend une décision radicale.

Alors que l’Olympique de Marseille a transmis une offre de prolongation à Pape Gueye dont le contrat prend fin l’été prochain, le Sénégalais n’a pas donné une suite au club phocéen. Agacé par le silence insultant de l’ancien de Watford, l’actuel septième de Ligue 1 a pris une décision radicale contre son joueur.

Longoria très furieux contre Pape Gueye

Après avoir purgé sa suspension de quelques mois à la suite de son transfert à Watford, Pape Gueye, qui a rejoint l’Olympique de Marseille en 2020, a rejoué avec l’OM cette saison. Le contrat de l’international milieu défensif sénégalais arrivant à son terme l’été prochain, le club du Sud de la France lui a transmis une offre de prolongation. Mais le joueur n’a pas réagi. Un silence qui a déclenché la colère du président de l’OM, Pablo Longoria.

« Pour Pape Gueye, le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. Il s'est très bien entraîné avec nous depuis l'été. Il avait un bon niveau d'engagement à l'entraînement. L'intérêt du club est plus important que l'intérêt du joueur. La non-réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une position claire. C'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d'avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter : un de nos problèmes en ce moment est l'engagement », avait notamment lâché le président marseillais en conférence de presse, lundi.

Pape Gueye rétrogradé

Alors que Marseille a songé à s’en séparer avant la fin du mercato, le club n’a pas réussi à trouver une porte de sortie au Sénégalais malgré les intérêts de Fenerbahçe et Galatasaray en Turquie et aussi de Cadix et Séville en Espagne. Si le joueur n’a pas voulu partir en milieu de saison, le club vient de le rétrograder.

Selon les informations de la presse marseillaise, l’Olympique de Marseille a envoyé le joueur dans l’équipe réserve où il devrait évoluer jusqu’à la fin de la saison en cours. En attendant un transfert l'OM pourrait accepter un simple prêt à partir du moment où le club phocéen ne paye plus le salaire du Sénégalais. Pape Gueye ne devrait pas être du déplacement à Lyon, dimanche, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1.