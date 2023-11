OM : Après Gattuso, Aubameyang reçoit un autre soutien de taille

Sous le feu de critiques à l’Olympique de Marseille, les soutiens fusent pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang peut se sentir en confiance malgré les critiques à son encontre pour ses performances mitigées depuis le début de la saison en France. Après son entraîneur Gennaro Gattuso, le Gabonais peut compter sur un autre soutien.

Gattuso prend la défense d’Aubameyang

Auteur de 15 matchs joués avec les Phocéens toutes compétitions confondues pour 5 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées, Pierre-Emerick Aubameyang est critiqué par des acteurs du football en France, à l’instar de Stéphane Guy et Daniel Riolo. Mais l’ancien avant-centre a eu le soutien de son coach, qui fait confiance au Gabonais.

« Je ne pense pas que ça soit très grave pour la blessure de Pierre. Les médecins nous ont demandé de faire attention. Il joue très bien, mais ne marque pas, si son nom n'était pas Aubameyang, il n'y aurait pas autant de critiques. Pierre est un joueur d'évitement. Vitinha et Pierre sont deux attaquants différents, Vitinha est plus physique. Ils participent au jeu de notre équipe et c'est important. Je suis content de mes deux attaquants. Notre attaque a un niveau très élevé », a déclaré le technicien italien en conférence de presse avant le déplacement à Athènes (victoire 0-2).

Un autre soutien pour Auba

Souvent critiqué comparativement à Alexis Sanchez, qui a quitté gratuitement l’Olympique de Marseille cet été, Pierre-Emerick Aubameyang peut retenir son souffle. Sur la Chaîne L'Équipe, le journaliste Guillaume Dufy, contrairement à Guy Stéphane et Daniel Riolo, a pris la défense du capitaine de l'équipe nationale du Gabon, tout en le comparant à Alexis Sanchez.

« Alexis Sanchez a fait une très bonne saison l'an dernier, mais Alexis Sanchez n'est pas un énorme buteur. À l'époque, tu le prends pour jouer 9 et au final, tu vois qu'il n'a jamais fait une saison à 40 buts comme (Pierre-Emerick) Aubameyang. Quand tu prends Aubameyang, tu ne prends pas un grand “Auba” mais tu peux espérer le relancer et le faire vivre dans ton collectif. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de signer à Marseille, Sanchez n'a jamais été un buteur du calibre d'Aubameyang », a déclaré Dufy. Aubameyang appréciera, avant de poursuivre.

« Le Gabonais a besoin de confiance, c'est un pari. Le contexte marseillais est compliqué, il faut un temps d'adaptation. Même si tu as joué à Chelsea, Barcelone, Dortmund… Marseille, ce n'est pas un club comme un autre. (…) Il faut lui laisser du temps », a-t-il ajouté.