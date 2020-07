OM - Alvaro Gonzalez voit grand pour la saison prochaine

Marseillais jusqu'en 2023, Alvaro Gonzalez a des objectifs élevés avec le club phocéen, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Il était devenu l'un des chouchous du stade Vélodrome. Arrivé l'été dernier en provenance de , Alvaro Gonzalez s'est rapidement imposé comme un élément indispensable de l' . Indiscutable en défense centrale, l'Espagnol s'est démarqué par son sens du placement mais aussi par son attitude de leader sur les terrains comme en dehors. Alors que son avenir demeurait incertain, il a été justement récompensé en début de semaine.

"Rivaliser avec les plus grandes équipes"

En effet, l'OM a annoncé ce mardi que l'option d'achat dont faisait l'objet son défenseur avait été officiellement levée. Ainsi, Alvaro Gonzalez, qui n'a perdu qu'une seul de 24 matches disputés sous les couleurs phocéennes la saison dernière et qui n'a jamais caché son souhait de poursuivre l'aventure, est désormais marseillais jusqu'en 2023. Une bonne nouvelle pour les supporters du club ainsi que pour André Villas-Boas, lequel souhaitait vivement s'appuyer son l'ibérique.

Pour la première fois depuis sa signature, Alvaro Gonzalez s'est confié lors d'un entretien accordé au site internet officiel du club. L'Espagnol a livré un discours à son image, à savoir non dénué d'ambition et de détermination. "Mes objectifs personnels ? Ce sont les mêmes que les objectifs du club : enchaîner les bons résultats en championnat et nous qualifier encore pour la Ligue des Champions. Et puis aller le plus loin possible en Ligue des Champions", a-t-il confié.

"C'est le rêve pour tout joueur, cette compétition. Je suis impatient d'y faire mes débuts. Nous serons ambitieux et nous ferons tout pour donner du plaisir aux fans de l'OM. Nous avons un effectif capable de rivaliser avec les plus grandes équipes", a ensuite ajouté l'ancien de Villarreal, motivé.