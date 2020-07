OFFICIEL - Pape Gueye signe à l'OM

Première recrue à l'OM. Pape Gueye débarque chez les Phocéens en provenance de Le Havre.

L' tient sa première recrue. Il s'agit de Pape Gueye. Si le mercato à l'international n'est pas encore ouvert, les clubs français peuvent recruter entre eux. L'Olympique de Marseille a donc décidé d'arracher un talent à . Pape Gueye, le milieu de terrain français du club de , s'est engagé pour quatre saisons avec le Phocéens, qui ont terminé deuxième de cette saison.

"Le milieu défensif âgé de 21 ans, Pape Gueye, s’est engagé avec l’OM pour les quatre prochaines saisons. (...) D’origine sénégalaise, l’ancien international français U18 et U19 possède les qualités pour s’imposer à son poste : endurance, physique, technique et puissance de frappe. Après avoir signé son contrat mardi matin au centre Robert Louis-Dreyfus et s’être confié à nos caméras sur son arrivée à Marseille, il a rejoint ses partenaires olympiens en stage au dans l’après-midi", peut-on lire sur le communiqué de l'Olympique de Marseille.

[𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗱𝗲] : 01010000 01100001 01110000 01100101 00100000 01000111 01110101 01100101 01111001 01100101 #DroitAuBut pic.twitter.com/HDp2pguHCT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2020

En fin de contrat avec Le Havre, Pape Gueye s'était engagé, en janvier dernier, à rejoindre le club de en , à la fin de son contrat, donc au mois de juillet. Toutefois, le milieu de terrain français s'est rendu compte que le contrat n'était pas celui que son agent lui avait promis. Il a donc réussi à se libérer de son contrat avec Watford pour finalement s'engager avec l'Olympique de Marseille, gratuitement.

Reste à savoir si Watford va réagir et tenter une action devant la justice. En attendant, l'OM officialise sa première recrue et enchaîne les bonnes nouvelles après la prolongation de contrat de certains jeunes joueurs et avoir levé l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez. L'effectif de l'Olympique de Marseille version 2020-2021 prend forme petit à petit, et ce malgré le manque de moyens du club phocéen.