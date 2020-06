OFFICIEL - Alvaro Gonzalez à l'OM jusqu'en 2023

Prêté avec option d'achat par Villarreal saison dernière, le défenseur central s'est engagé jusqu'en 2023 avec l'Olympique de Marseille ce mardi.

Il était devenu l'un des chouchous du stade Vélodrome. Arrivé l'été dernier en provenance de , Alvaro Gonzalez s'est rapidement imposé comme un élément indispensable de l' . Indiscutable en défense centrale, l'Espagnol s'est démarqué par son sens du placement mais aussi par son attitude de leader sur les terrains comme en dehors. Alors que son avenir demeurait incertain, il a été justement récompensé ce mardi.

​Alvaro Gonzalez disputera la C1 avec l'OM

En effet, l'OM a annoncé que l'option d'achat dont faisait l'objet son défenseur avait été officiellement levée. Ainsi, Alvaro Gonzalez, qui n'a perdu qu'une seul de 24 matches disputés sous les couleurs phocéennes la saison dernière et qui n'a jamais caché son souhait de poursuivre l'aventure, est désormais marseillais jusqu'en 2023. Une bonne nouvelle pour les supporters du club ainsi que pour André Villas-Boas, lequel souhaitait vivement s'appuyer son l'ibérique.

"Après une saison 2019-2020 plus qu'aboutie malgré l’arrêt prématuré du championnat à cause de la crise sanitaire, le solide défenseur ibérique s’inscrit dans la continuité. Avec son expérience en et ses 24 matches sous le maillot olympien, pour seulement une seule défaite en , il découvrira cette saison la Ligue des Champions aux côtés de ses coéquipiers marseillais. En accord avec le joueur, le Club a donc décidé de lever l'option d'achat et ainsi prolonger l’aventure du solide défenseur espagnol sur les bords de la Méditerranée", peut-on lire sur le communiqué officiel publié ce mardi par l'Olympique de Marseille.