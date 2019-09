Mercato - Ben Arfa, joueur libre le plus cher du marché

Le Français est le joueur libre dont la valeur de marché est la plus élevée selon les données de Transfermarkt. Voici le XI des jokers les plus chers.

Hatem Ben Arfa est le joueur libre dont la valeur de marché est la plus élevée, selon les données de Transfermarkt, au 9 septembre 2019.

Selon le site web spécialisé dans l'évaluation des footballeurs, le meneur de jeu vaut (encore) aujourd'hui 6 millions d'euros.

Une jolie petite somme, dont son futur employeur n'aura pas à s'acquitter puisque l'international français est libre depuis la fin de son contrat avec le en juin dernier.

Pas d'indemnité de transfert donc, seulement le salaire du joueur et possiblement une forte prime à la signature...

Si Ben Arfa intégrait aujourd'hui l'effectif de son nouveau club, il vaudrait alors 6 M€ sur le marché des transferts, selon les données actuelles de Transfermarkt.

Comme le natif de Clamart, de nombreux joueurs gratuits valent potentiellement plusieurs millions d'euros sur le marché, encore aujourd'hui.

Amateurs de plus-values à la revente, voici l'équipe-type des bonnes affaires à réaliser.

Le XI des jokers les plus chers sur le marché des transferts :

Gardien :

Heinz Lindner est libre depuis la fin de son contrat aux Grasshopers Zürich, relégués en deuxième division suisse au terme de la saison 2018-2019. À 29 ans, l'ancien gardien de l' compte 28 sélections en équipe d'Autriche.

Sur le banc des remplaçants prennent place Marcelo Grohe (32 ans, 2 sélections avec le , 3 M€), Michel Vorm (35 ans, 15 capes avec les , 1 M€) ou encore Mouez Hassen (24 ans, 11 sélections avec la , 1 M€).

Défenseur central :

L'ancien Niçois Nemanja Pejcinovic (2010-2014) est aujourd'hui le défenseur central libre dont la valeur de marché est la plus élevée : 2,3 M€. L'international serbe (4 sélections) évoluait en deuxième division chinoise depuis juillet 2018, après quatre saisons au .

Derrière lui, on retrouve son compatriote Jagos Vukovic (2 M€), qui évoluait la saison dernière à l'Olympiacos, l'Ukrainien Yevhen Khacheridi (51 sélections, 1,75 M€) et l'Italo-Argentin Gabriel Paletta (3 sélections avec la Squadra Azzura, 191 matches de ), évalué à 1,6 M€.

Latéral droit :

L'Anglais Danny Simpson (32 ans) est arrivé au terme de son contrat avec en juin dernier. Champion d' 2016 avec les Foxes, 213 matches de au compteur, il est évalué aujourd'hui à 3,5 M€.

Ses suppléants se nomment Mehdi Zeffane, ancien Rennais et Champion d'Afrique 2019, Jesús Gámez (ancien joueur de Malaga, de l' et de ) ou encore Ignazio Abate (22 sélections avec l' , 292 matches de et 30 de ), tous trois estimés à 2 M€.

Latéral gauche :

Certes, sa carrière s'étiole depuis son départ du à l'été 2015 (prêts à l'AS puis au Sporting CP, transfert à Rio Ave à l'été 2018), mais Fábio Coentrão (52 sélections avec le ) n'a que 31 ans et le double vainqueur de la Ligue des champions vaut encore 2,5 millions d'euros sur le marché des transferts.

Tout comme le Suédois Martin Olsson (47 sélections, 197 matches de Premier League) et le Croate Ivan Strinic (49 capes), finaliste malheureux de la 2018.

Milieu défensif :

L'Ivoirien Sékou Sanogo est aujourd'hui le milieu défensif libre dont la valeur de transfert est la plus élevée, selon Transfermarkt. Le joueur de 30 ans, qui a fait l'essentiel de sa carrière en (Thoune, Lausanne-Sport, ) avant de s'exiler en à Al-Ittihad est évalué à 4 M€.

Sur le banc, on retrouve le Brésilien Denílson (31 ans), qui a porté les couleurs d' entre 2006 et 2013. Sa valeur est estimée à 2 M€.

Milieux :

À 33 ans, le Colombien Fredy Guarín (58 sélections) est encore évalué à 4,5 M€. L'ancien joueur de Boca Juniors, de Saint-Étienne, de Porto ou encore de l' évoluait en depuis janvier 2016.

À côté de lui on retrouve l'Italien Claudio Marchisio (55 sélections), pur produit de la Turin. Libre depuis son passage au (2018-2019), il est évalué à 3 M€.

Soit autant que l'ancien Romain et Milanais Andrea Bertolacci, que l'international gallois Joe Ledley ou encore que le Brésilien et ancien Toulousain Somália.

Milieu offensif :

À 32 ans, Hatem Ben Arfa a encore plusieurs belles années de football devant lui et Transfermarkt ne s'y trompe pas, en l'évaluant à 6 M€. À noter que la valeur de marché de l'ancien joueur de l'OL, de l'OM et du PSG n'a jamais dépassé les 10 M€ au cours de sa carrière, selon le site spécialisé allemand.

Derrière Ben Arfa, on retrouve le Turc Emre Colak (2,2 M€), Yoann Gourcuff (2 M€), qui n'a pas officiellement mis fin à sa carrière, et l'ancien grand espoir du football allemand Lewis Holtby (1,5 M€).

Attaquants :

Le Paraguayen Ángel Romero (14 sélections), qui, à 27 ans, n'a encore jamais évolué en Europe, est évalué à 3,5 M€. Sur le flanc gauche de l'attaque, le Japonais Keisuke Honda (33 ans, 98 sélections, 37 buts) est estimé au même prix.

Le Portugais Marco Matias et le Français Jonathan Biabiany, tous deux évalués à 1,5 M€, peuvent les suppléer.

En pointe, l'Ivoirien Wilfried Bony constitue tout simplement le deuxième joueur libre dont la valeur sur le marché des transferts est la plus élevée : 5,5 M€. Un prix d'ami pour l'international âgé de 30 ans, qui avait rejoint en provenance de Swansea contre 32 millions d'euros, en janvier 2015.

Ses remplaçants se nomment Jonathas (Brésil, 3 M€) et Benjamin Moukandjo (Cameroun, 2,8 M€).