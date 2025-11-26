Olympiakos - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le feu couve à la Maison Blanche. Malgré sa position de leader en Liga et un bon début de campagne européenne, le Real Madrid débarque au Pirée ce mercredi soir dans un climat de crise explosive. Entre un vestiaire fracturé, un ultimatum posé par Vinicius Jr et une série de trois matchs sans victoire, le déplacement chez l'Olympiakos a tout du piège parfait pour Xabi Alonso, qui joue une partie de sa crédibilité.

Vinicius contre Alonso, la guerre est déclarée

C'est le sujet qui fait trembler le club. Selon la presse, Vinicius Jr aurait posé un ultimatum à sa direction : il ne prolongera pas tant qu'Alonso sera sur le banc. Cette fracture ouverte, symbolisée par les statistiques en chute libre du Brésilien (7 matchs sans but), mine le vestiaire. Ajoutez à cela un Kylian Mbappé frustré et menacé de suspension après avoir insulté un arbitre, et vous obtenez une poudrière prête à exploser.

Une défense décimée face au défi historique

Pour ne rien arranger, le Real se présente en Grèce avec une défense en ruines. Sans Courtois, Militão, Alaba, Carvajal ni Rüdiger, Alonso devra bricoler une charnière inédite autour du jeune Raúl Asencio. Un pari risqué face à une équipe de l'Olympiakos leader de son championnat et portée par le redoutable buteur Ayoub El Kaabi (10 buts).

Briser la malédiction pour éteindre l'incendie

L'histoire ne plaide pas en faveur des Madrilènes : le Real n'a jamais gagné sur la pelouse de l'Olympiakos en quatre tentatives. Pour Xabi Alonso, qui fête ses 44 ans dans la tourmente, la victoire est impérative. Non seulement pour briser cette malédiction et valider la qualification, mais surtout pour tenter d'éteindre, au moins temporairement, l'incendie qui menace de consumer sa saison.

Sur quelle chaine regarder Olympiacos - Real Madrid ?

Horaire et lieu du match Olympiacos vs Real Madrid

Ligue des Champions - Ligue des Champions Karaiskakis Stadium

Le match de Ligue des Champions entre Olympiacos et le Real Madrid se jouera au Stade Karaiskakis à Piraeus, Grèce.

Il commencera à 21h00, heure française, le mercredi 26 novembre.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe d'Olympiacos

L'Olympiacos devra encore composer sans Alexandros Paschalakis et Konstantinos Angelakis, tous deux blessés et indisponibles pour cette rencontre. Le reste de l’effectif est toutefois au complet, offrant à Carlos Carvalhal une base solide pour aborder le rendez-vous européen. Au milieu, l’expérimenté Dani Garcia devrait enchaîner, lui qui apporte stabilité et lecture du jeu malgré le risque de suspension en cas de nouvel avertissement. Devant, Ayoub El Kaabi reste l’atout numéro un : déjà auteur de 10 buts en 16 apparitions, l’international marocain est incontournable dans l’axe. Sur les côtés, Daniel Podence, en forme et très remuant, devrait une nouvelle fois être titularisé pour apporter percussion et créativité.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid se déplace au Pirée avec une défense encore décimée. Dani Carvajal, Eder Militão et Franco Mastantuono sont forfaits, tandis qu’Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni et David Alaba restent incertains et devront passer un dernier test avant la rencontre. Dans ce contexte, Xabi Alonso prépare plusieurs ajustements, notamment le possible retour d’un système en 4-3-1-2.

Vinicius Junior, Federico Valverde et Eduardo Camavinga devraient retrouver une place de titulaires après avoir été ménagés en Liga. Jude Bellingham pourrait évoluer en soutien d’un duo Mbappé–Vinicius, une configuration déjà testée ces dernières semaines. Enfin, Trent Alexander-Arnold, désormais rétabli, postule pour une nouvelle titularisation sur le flanc droit.

La forme des deux équipes

Confrontations directes

