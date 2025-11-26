Le Real Madrid ne devrait pas retenir Vinicius Jr : un départ XXL profiterait au projet Alonso et ouvrirait la porte à Haaland

Les signes que la relation entre Vinicius Jr et Xabi Alonso serait compliquée sont apparus très rapidement. Si Trent Alexander-Arnold ne s'était pas blessé la veille de la demi-finale de Coupe du monde des clubs du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, le nouveau patron des Blancos prévoyait de mettre son ailier brésilien sur le banc, préférant lancer le pur produit du club Gonzalo Garcia en attaque aux côtés de Kylian Mbappé.

La blessure d'Alexander-Arnold a contraint Fede Valverde à dépanner au poste d'arrière droit, Arda Güler à revenir au milieu de terrain et a ouvert une place sur le côté droit de l'attaque pour Vinicius. Pourtant, le vice-Ballon d'Or 2024 a été fantomatique tandis que le PSG menait 3-0 après 24 minutes avant de s'imposer 4-0 dans le New Jersey. Alonso a insisté après le match en affirmant que l'équipe qui venait de se faire humilier par les champions d'Europe en titre n'était pas la sienne mais celle de Carlo Ancelotti, et qu'une nouvelle ère arriverait dans la capitale espagnole une fois que le technicien fraîchement nommé pourrait vraiment travailler avec son effectif.

Cette révolution a notamment entraîné une diminution du rôle de Vinicius au Bernabéu. Le Brésilien qui excellait grâce à la liberté accordée par Ancelotti peine à s'adapter au jeu beaucoup plus cadré d'Alonso. Vinicius n'a joué 90 minutes que cinq fois depuis le début de la campagne 2025-26, avec seulement 5 buts et 4 passes décisives à son actif en 17 apparitions.

Les frustrations de Vinicius sont évidentes, et il a été rapporté lundi qu'il n'a aucune intention de signer un nouveau contrat à Madrid à moins que sa relation avec Alonso ne s'améliore, ce qui signifie qu'il serait libre à l'été 2027. Si les choses ne changent pas, il est clair que le Brésilien ne se voit aucun avenir dans la capitale espagnole.

C'est vraiment dommage. Le joueur est un footballeur merveilleux qui devrait marquer l'histoire madrilène pendant des années. Cependant, les problèmes tactiques causés par sa présence aux côtés de Mbappé sont évidents depuis plus d'un an maintenant, et cela pourrait très bien être la séparation nécessaire dont les deux parties ont besoin.