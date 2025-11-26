Vinicius Jr Xabi Alonso Real Madrid GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Le Real Madrid ne devrait pas retenir Vinicius Jr : un départ XXL profiterait au projet Alonso et ouvrirait la porte à Haaland

Vinicius Jr refuse de prolonger au Real Madrid tant que ses relations avec Xabi Alonso ne s'améliorent pas. Libre en 2027, le Brésilien n'a disputé que 5 matches complets cette saison sous les ordres du technicien (5 buts, 4 passes en 17 apparitions). Son départ libérerait Mbappé au poste de numéro 9 et permettrait au Real de recruter Haaland.

Les signes que la relation entre Vinicius Jr et Xabi Alonso serait compliquée sont apparus très rapidement. Si Trent Alexander-Arnold ne s'était pas blessé la veille de la demi-finale de Coupe du monde des clubs du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, le nouveau patron des Blancos prévoyait de mettre son ailier brésilien sur le banc, préférant lancer le pur produit du club Gonzalo Garcia en attaque aux côtés de Kylian Mbappé.

La blessure d'Alexander-Arnold a contraint Fede Valverde à dépanner au poste d'arrière droit, Arda Güler à revenir au milieu de terrain et a ouvert une place sur le côté droit de l'attaque pour Vinicius. Pourtant, le vice-Ballon d'Or 2024 a été fantomatique tandis que le PSG menait 3-0 après 24 minutes avant de s'imposer 4-0 dans le New Jersey. Alonso a insisté après le match en affirmant que l'équipe qui venait de se faire humilier par les champions d'Europe en titre n'était pas la sienne mais celle de Carlo Ancelotti, et qu'une nouvelle ère arriverait dans la capitale espagnole une fois que le technicien fraîchement nommé pourrait vraiment travailler avec son effectif.

Cette révolution a notamment entraîné une diminution du rôle de Vinicius au Bernabéu. Le Brésilien qui excellait grâce à la liberté accordée par Ancelotti peine à s'adapter au jeu beaucoup plus cadré d'Alonso. Vinicius n'a joué 90 minutes que cinq fois depuis le début de la campagne 2025-26, avec seulement 5 buts et 4 passes décisives à son actif en 17 apparitions.

Les frustrations de Vinicius sont évidentes, et il a été rapporté lundi qu'il n'a aucune intention de signer un nouveau contrat à Madrid à moins que sa relation avec Alonso ne s'améliore, ce qui signifie qu'il serait libre à l'été 2027. Si les choses ne changent pas, il est clair que le Brésilien ne se voit aucun avenir dans la capitale espagnole.

C'est vraiment dommage. Le joueur est un footballeur merveilleux qui devrait marquer l'histoire madrilène pendant des années. Cependant, les problèmes tactiques causés par sa présence aux côtés de Mbappé sont évidents depuis plus d'un an maintenant, et cela pourrait très bien être la séparation nécessaire dont les deux parties ont besoin.

  • Xabi Alonco ViniciusGetty Images

    20 ou 30 millions par an : Vinicius se sent sous-payé

    D'abord, Vinicius a tout à fait le droit de se sentir sous-estimé par Madrid. On lui a proposé un contrat il y a deux ans, selon The Athletic, et il l'a refusé, estimant qu'il valait plus que l'offre proposée. Il avait tout à fait raison de le faire. Avec le départ de Karim Benzema et Jude Bellingham tout juste arrivé, Vinicius était l'avenir du club, la seule star et un futur vainqueur du Ballon d'Or.

    Madrid aurait offert environ 20 millions d'euros annuels à Vinicius à l'époque, mais il estimait mériter plutôt 30 millions. C'est une somme astronomique, mais c'est le jeu de toute négociation. Un joueur qui réclamait sa juste valeur marchande ; il n'y a absolument rien de mal à cela.

    Vinicius et son entourage sont retournés à la table des négociations au début de cette saison, mais n'ont pas réussi à parvenir à un accord. Les finances sont restées un problème, mais la relation tendue avec Alonso a fait capoter ces discussions.

    Vinicius ne veut pas jouer dans une équipe où il n'est pas considéré comme l'homme fort. Il sera, sans aucun doute, critiqué pour cela dans certains milieux pour avoir une si haute opinion de lui-même, surtout compte tenu des attaques répétées contre son personnage qui sont souvent injustes et, dans trop de cas, racistes.

  • Vinicius MbappeGetty Images

    Mbappé et Vinicius : deux gauchers pour un poste

    Le refus de Vinicius de signer un nouveau contrat ne surprend guère, relation tendue avec l'entraîneur ou pas. Dès le premier jour, recruter Mbappé semblait insensé alors que Vinicius était déjà installé dans l'équipe madrilène. Ils étaient, et restent, les deux meilleurs ailiers gauches du football mondial, jouant des variantes du même poste. Vinicius part un peu plus large, dribble davantage et décroche vers l'intérieur, tandis que Mbappé aime exploiter le couloir gauche, bien qu'il puisse aussi éliminer son adversaire. Trop souvent lors de la première saison de Mbappé à Madrid, les deux ont occupé les mêmes zones.

    Finalement, Ancelotti a quasiment abdiqué et les a alignés en attaque à deux, espérant que le duo de classe mondiale trouve les automatismes. Cependant, aucun des deux joueurs ne cherchait vraiment à se trouver, et leur manque d'implication défensive fragilisait l'équipe. Mbappé a battu le record du plus grand nombre de buts lors d'une première saison à Madrid (43), mais son arrivée a affaibli les champions d'Espagne et d'Europe.

    Mbappé a maintenu ce niveau dans la nouvelle campagne après avoir pris un rôle central permanent sous Alonso, mais le niveau de Vinicius a continué de chuter. Depuis le début de l'année, il n'a marqué que 11 buts en 40 apparitions en Liga et en Ligue des champions. Son fait marquant de la saison reste sa réaction furieuse à son remplacement lors du Clasico le 26 octobre. Vinicius s'est excusé plus tard mais, détail notable, Alonso n'a pas été mentionné dans sa déclaration.

    « Il faut tirer le meilleur des joueurs et les faire se sentir aussi bien que possible », a déclaré Alonso avant le match de Ligue des champions de Madrid contre l'Olympiacos mercredi, refusant d'évoquer précisément le cas Vinicius. « Il y a différents aspects, mais il faut savoir les gérer. Cela se produit au Real Madrid comme dans n'importe quelle équipe. »

  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    L'Arabie saoudite comme seule destination crédible

    Malgré tout son talent, les options de Vinicius pour un prochain club semblent limitées. L'intérêt du championnat saoudien circule depuis plus d'un an maintenant, et le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) aurait entamé des discussions avec Madrid dès l'été 2024. Vinicius, cependant, n'était pas intéressé.

    C'était peut-être vrai à l'époque, mais les choses ont changé maintenant, ne serait-ce que parce que Vinicius a très peu d'autres options. Sa clause libératoire s'élève à 1 milliard d'euros, une somme que même les clubs les plus riches du monde ne peuvent payer. Une offre d'Al-Ittihad de l'ordre de 350 millions d'euros avait été évoquée en juillet, mais rien ne s'est concrétisé.

    Le contrat de Vinicius expire dans 18 mois, et donc bien que Madrid puisse encore réclamer une somme astronomique pour son numéro 7, sa valeur diminue semaine après semaine. Peut-être que s'il restait mécontent jusqu'à l'été, des clubs comme Manchester City, Chelsea ou le PSG pourraient se livrer bataille, mais jusqu'à présent aucun grand club européen ne s'est manifesté.

  • xabi alonso mbappeGetty Images

    Mbappé libéré, Rodrygo relancé : les bénéfices d'un départ

    Le grand bénéficiaire du départ de Vinicius serait Mbappé. Le capitaine français a, il faut le reconnaître, adopté son rôle central volontiers et s'y est épanoui. Mbappé est actuellement en passe de marquer plus de 50 buts toutes compétitions confondues cette saison.

    Pourtant, même dans ce cas, il est mal utilisé. Mbappé, malgré les efforts du Real, n'est tout simplement pas un avant-centre. Il a reçu de nombreuses critiques pour avoir demandé ouvertement à Didier Deschamps de le faire jouer aux côtés d'un attaquant en équipe nationale, mais Mbappé avait raison : il est meilleur en duo d'attaquants ou sur un côté, en évoluant aux côtés d'un grand avant-centre. Et il se trouve qu'Alonso a tendance à préférer un tel système. Ses équipes du Bayer Leverkusen s'appuyaient sur de grands avant-centres, Victor Boniface étant le plus marquant, avec des meneurs créatifs évoluant dans leur sillage.

    Le départ de Vinicius offrirait également de nouvelles opportunités à Rodrygo. Le Brésilien a reculé dans la hiérarchie madrilène malgré son immense talent, mais il disposerait probablement de plus de temps de jeu, peut-être même dans sa position préférée sur le côté gauche, si son compatriote partait.

    De plus, Jude Bellingham pourrait jouer en véritable numéro 10, Arda Güler pourrait évoluer plus haut par moments et il y aurait plus d'espace pour que Nico Paz, qui devrait rejoindre Madrid depuis Côme l'été prochain, trouve sa place. Alonso, avant tout, recherche la flexibilité tactique et à pouvoir changer de système plusieurs fois au cours d'un même match. Avoir une superstar de moins à gérer l'arrangerait.

  • Erling Haaland Manchester CityGetty Images

    L'argent de Vinicius pour financer Haaland

    Vendre Vinicius fournirait également à Florentino Pérez une énorme somme à réinvestir dans l'effectif madrilène, et il pourrait choisir de tout miser sur le seul Galactique qu'il convoite vraiment.

    Les rumeurs d'intérêt de Madrid pour Erling Haaland se sont tues depuis qu'il a signé son contrat de 10 ans à Manchester City l'hiver dernier, mais le départ de Vinicius pourrait changer cela très rapidement. Recruter le numéro 9 norvégien constituerait probablement le transfert le plus retentissant de l'histoire du football, d'autant qu'il formerait un duo avec Mbappé, réunissant les deux plus grands buteurs de la planète.

    Si Madrid y parvient, ce serait cohérent. Alonso aime les grands numéros 9 capables de fixer, protéger le ballon et marquer, et qui a mieux fait au cours des 10 dernières années ? De surcroît, c'est une véritable machine à buts qui s'épanouirait aux côtés de Mbappé.

    Certes, d'autres devraient consentir des sacrifices importants en termes de travail défensif, et une confiance aveugle dans l'entraîneur, mais lorsque Pérez veut vraiment un gros transfert, il y parvient presque toujours. Et l'argent de Vinicius lui brûlerait les doigts s'il ne le réinvestit pas rapidement.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Un test d'autorité pour Alonso

    Alonso serait peut-être le grand gagnant de cette saga si Vinicius était effectivement autorisé à partir. Les Galactiques de Madrid ne seraient pas encore totalement convaincus par la vision tactique du manager, et certains supporters ont également commencé à questionner ses méthodes après une série de trois matches sans victoire autour de la trêve internationale.

    Cela semblerait remarquablement injuste, étant donné que Madrid reste en tête de la Liga et se trouve en bonne position pour éviter les barrages de Ligue des champions. Des problèmes de rodage étaient inévitables, mais Alonso gagne malgré ces problèmes.

    Le conflit d'Alonso avec Vinicius lui donne une chance d'affirmer son autorité. Si le club autorise l'un de ses joueurs vedettes à partir parce qu'il ne s'entend pas avec l'entraîneur, ce serait une véritable marque de confiance envers Alonso et ses projets pour l'avenir. S'ils font tout pour garder Vinicius, l'avenir de l'entraîneur espagnol s'annonce mal.

    « Je sais comment sont les vestiaires, ce que vous devez traverser et comment vous devez gérer le bruit de l'extérieur. Ce sont des situations qui ne doivent pas nous déconcentrer », a déclaré Alonso mardi. Et les choses pourraient devenir encore plus inconfortables pendant que cette affaire Vinicius traîne en longueur, mais si le Brésilien quitte finalement le Bernabéu, ce ne serait peut-être pas une si mauvaise chose pour le projet madrilène.

