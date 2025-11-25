Real Madrid : frustré et muet, Mbappé risque une lourde sanction

Le coup de sifflet final au stade Martinez Valero n'a pas sifflé la fin des hostilités, mais le début d'une polémique qui risque d'enflammer l'Espagne toute la semaine. Frustré par un match nul laborieux (2-2) face au promu Elche et une prestation personnelle en demi-teinte, Kylian Mbappé a perdu ses nerfs. Si le Real Madrid a évité le pire grâce à une égalisation tardive, son numéro 9, lui, n'a pas su contenir sa rage au moment de regagner les vestiaires, ciblant directement l'homme en noir.

Mbappé, des mots qui ne passent pas

Les caméras de DAZN Espagne ont capté l'impensable. Visiblement excédé par la gestion du temps additionnel par l'arbitre Francisco José Hernández Maeso, l'attaquant français a craqué. Selon les images isolées et décryptées par le diffuseur, Mbappé aurait lâché à trois reprises un "Sale con" sans équivoque en direction de l'officiel. Une perte de sang-froid totale pour le capitaine des Bleus, qui reprochait avec véhémence à l'arbitre de ne pas avoir décompté les arrêts de jeu provoqués par l'anti-jeu des joueurs d'Elche en fin de partie.

L'arbitre n'a pas laissé passer l'orage sans réagir, même si la teneur exacte des propos ne figure pas explicitement dans son rapport initial pour le moment. Le document officiel mentionne toutefois un carton jaune infligé au Français après la rencontre, alors que les joueurs étaient encore sur la pelouse, pour avoir "contesté de manière ostensible une décision". Une sanction administrative qui pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg si la commission de discipline de la Liga décide de se saisir des images accablantes diffusées par la télévision espagnole.

Ce dérapage verbal traduit un malaise sportif plus profond. Sur le terrain, l'ancien Parisien traverse une zone de turbulences inédite cette saison. Pour la première fois, il enchaîne deux matchs de Liga sans trouver la faille. Face au gardien Iñaki Peña, il a manqué de tranchant, gâchant deux occasions nettes qui auraient pu mettre le Real à l'abri bien plus tôt. Son "assist" pour Jude Bellingham en fin de match ne suffit pas à masquer son agacement visible face à son propre manque d'efficacité devant le but.

Le Real Madrid ne répond plus

L'irritation de la star tricolore reflète aussi les difficultés collectives d'une Maison Blanche qui bafouille son football. Dominés dans le jeu par une équipe d'Elche sans complexe, les Madrilènes ont couru après le score toute la soirée. Le coaching de Xabi Alonso n'a pas eu l'effet escompté et ce nouveau faux pas permet au Barça de revenir à un point derrière. Le "Normal" désabusé lâché par Mbappé après l'ouverture du score d'Elche en disait déjà long sur sa lucidité quant au niveau actuel très inquiétant de son équipe.

Désormais, la menace d'une lourde suspension plane au-dessus de la tête du Français. En Espagne, les insultes directes envers le corps arbitral sont traitées avec une sévérité exemplaire et ne sont jamais prises à la légère. Si les instances valident la lecture labiale de DAZN et requalifient l'incident, Mbappé pourrait manquer plusieurs rencontres cruciales. C'est une épine de plus dans le pied du Real, qui n'avait vraiment pas besoin de perdre son meilleur atout offensif pour des raisons disciplinaires en plein doute.

Kylian Mbappé doit maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Ce "sale con" risque de coller à ses basques pendant quelques semaines et d'alimenter les débats des tertulias espagnoles. Au-delà de la sanction, c'est l'image du leader impassible qui est écornée. Quand le navire tangue, le joueur vedette est censé garder le cap, pas insulter la vigie. Le Real attendra une réaction d'orgueil, et vite, mais ce sera peut-être depuis les tribunes.