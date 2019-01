Olivier Sadran l'a mauvaise contre le FC Barcelone pour Jean-Clair Todibo

Le président de Toulouse a ouvertement critiqué l'attitude du FC Barcelone dans le cadre du transfert de Jean-Clair Todibo en Catalogne.

C'est officiel depuis ce mardi, Jean-Clair Todibo va rejoindre le FC Barcelone en juillet prochain à l'issue de son contrat actuel avec Toulouse. Une bien mauvaise nouvelle pour le TFC qui perd un de ses grands espoirs, qui plus est, sans la moindre contrepartie financière. Le joueur, lui, voit son souhait exaucé puisqu'il n'avait pas caché son désir de rejoindre le club catalan, une équipe dont il rêvait profondément.

Peu présent dans les médias, Olivier Sadran a été incapable de cacher son amertume après ce transfert de Jean-Clair Todibo. Le président de Toulouse s'est payé le FC Barcelone dans les colonnes de L'Equipe : "De mon point de vue, le joueur a été assez mal conseillé dans la mesure où il ne compte que dix matches de L1. Le Barça n’a pas non plus été à la hauteur de ce qu’il devrait être. Ils ne se sont pas comportés comme un grand club".

Todibo laissé à l'écart ?

"Et puis, c’est quand même extraordinaire : ils annoncent que le joueur sera chez eux en juillet mais moi, je ne connais personne qui peut dire ce qui va se passer dans six mois. La vie peut réserver des surprises, même les plus indélicates. (...) De la part d’un grand club, ce n’est pas très glorieux même si, juridiquement, ils avaient le droit de le faire. On a nous aussi notre part de responsabilité", a ajouté Olivier Sadran.

Du haut de ses 19 ans, Jean-Clair Todibo n'a lui pas caché sa satisfaction, sur les réseaux sociaux, de s'être engagé en faveur du FC Barcelone : "Je suis très heureux de m’être engagé avec le FC Barcelone à partir de juillet 2019. C’est plus qu’un club et je les remercie de leur confiance. Ca sera une nouvelle étape dans ma jeune carrière et je mettrais toute la détermination pour y réussir de grandes choses".

"En attendant, je reste un joueur du TFC et je suis disponible pour aider mes partenaires tant que je reste sous contrat. Le Tef m’a permis de grandir et de découvrir la Ligue 1 et je leur en serai éternellement reconnaissant. Merci", a conclu le défenseur de Toulouse déjà mis à l'écart depuis début novembre pour avoir refusé de signer en pro avec Toulouse. Autant dire que Jean-Clair Todibo ne risque pas d'être vu en Ligue 1 lors des six prochains mois, mais il aura eu ce qu'il voulait : un contrat au FC Barcelone.