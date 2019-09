Olivier Giroud peut-il viser le record de buts en sélection de Thierry Henry ?

Auteur de son 36e but en sélection, Olivier Giroud continue de se rapprocher du meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Finira-t-il par le détrôner ?

Le compteur de buts d’Olivier Giroud avec l’Equipe de a progressé d’une unité samedi soir lors de la rencontre des éliminatoires de l’Euro face à l’Albanie (4-1). En assurant le break lors de ce match, l’attaquant de a porté à 36 son nombre de réalisations sous le maillot Bleu.

8 - Olivier Giroud a marqué lors de 8 de ses 9 derniers matches au Stade de France avec l’équipe nationale 🇫🇷 (8 buts). Dionysien. @equipedefrance #FRAALB pic.twitter.com/sItELFpPkE — OptaJean (@OptaJean) September 7, 2019

Avec ce total, l’ancien montpelliérain n’a plus que 15 longueurs de retard sur Thierry Henry, le meilleur réalisateur des Bleus. Et, il n’est désormais qu’à six buts de Michel Platini (41e), deuxième de ce classement. Par ailleurs, le numéro 9 tricolore commence à bien distancer ses poursuivants (Zinedine Zidane 31 buts et David Trézeguet 34 buts), et qui ne risquent pas de l’égaler puisqu’ils sont aujourd’hui à la retraite.

Âgé de 32 ans, Giroud est, lui aussi, plus proche de la fin de sa carrière que de son début. Toutefois, et au regard de la confiance que lui manifeste continuellement Didier Deschamps et ce malgré son temps de jeu limité en club, on peut imaginer qu’il a encore une ou deux années devant lui avec la sélection.

La question est de savoir si ça sera assez pour essayer de rattraper la légende des Gunners est devenir ainsi le numéro 1 des buteurs tricolores. Il lui manque 15 buts et c’est un retard qui sera difficile à combler. Lors de son année la plus prolifique en Bleu, celle de 2016, il a claqué six réalisations. Ainsi, s’il affiche sa meilleure forme et en étant le plus efficace possible, il peut raisonnablement espérer atteindre ce score fin 2021.

Auteur de sa 36e réalisation en sélection face à l'Albanie, @_OlivierGiroud_ peut-il viser le record de buts en Equipe de France de Thierry Henry (51) ? #EDF #FRAALB — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) September 8, 2019

Bien sûr, le football n’est pas une science exacte et tous les scénarios restent envisageables. Ce qui est une certitude c’est que Girourd, tant qu’il portera ce maillot frappé du coq, se donnera à fond et fera tout pour laisser une trace encore plus prégnante dans l’histoire de cette sélection. C’est ce qu’il a toujours clamé à chaque fois qu’il doublait une légende nationale dans ce classement des réalisateurs. Et par ailleurs, qui l’aurait cru capable de monter aussi haut à ses débuts en Bleu en 2011 ?

Alors, selon vous, Olivier Giroud peut-il viser le record de buts en sélection de Thierry Henry. Participez à nos sondages sur Facebook et Twitter et faites nous part de votre avis sur la question à travers des commentaires. A vos plumes !