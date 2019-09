France-Albanie 4-1, mention très bien pour les Bleus

Des Bleus séduisants ont remporté un succès important face à l’Albanie en éliminatoires de l'Euro 2020 (groupe H).

L'équipe de défiait la sélection albanaise ce samedi soir au Stade de France dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de l' (groupe H). Leader du groupe à égalité de points avec la et l' , les Bleus devaient à tout prix l'emporter et la mission a été accomplie avec succès.

Bleus, quand l'hymne d'Andorre est joué en lieu et place de celui de l'Albanie

Les Bleus alignaient 4 joueurs du titulaires pour la première de l'histoire de la sélection tricolore et cela leur a réussi, puisque dès la 8e minute, Coman marque du pointu suite à un bon service à ras de terre signé Varane.

Les hommes de Deschamps jouent bien, très bien même et feront d'ailleurs le break avant la pause par l'entremise de Giroud, qui marque du gauche sur un ballon de Lucas Hernandez consécutif à une déviation de Griezmann.

Griezmann qui ratera d'ailleurs son premier pénalty en bleu, la barre sauvant Strakosha, alors que le pénalty avait été obtenu par Hernandez suite à une faute de Mavraj.

Les Bleus ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Ils remettront ça à 20 minutes du terme quand sur un service de Griezmann à destination de Lucas, Coman hérite du cuir, pivote et s'offre le doublé à bout portant. Coman qui sera remplacé dans la foulée par Jonathan Ikoné, pour sa première sélection avec les Bleus et qui s'offrira d'ailleurs son premier but à 5 minutes du terme après une combinaison avec Fekir et une finition du gauche.

L'Albanie parviendra à obtenir un pénalty en fin de match par Cikalleshi qui bat Lloris et se fait donc justice lui-même. 4-1, score final, et malgré les absences, les Bleus se sont offert la soirée parfaite en termes comptables comme ludiques, où le cahier des charges a été largement rempli.