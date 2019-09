OL-Zénith - Streaming, chaîne TV, compos, horaire : tout savoir sur le match

Lyon débute en Ligue des champions ce mardi au Groupama Stadium face à Saint-Pétersbourg. Goal vous donne toutes les infos pratiques du match.

Rien de mieux qu'un bol d'air européen pour souffler un peu.

Incapable de gagner le moindre match en depuis un mois, l’Olympique Lyonnais va tenter de retrouver le chemin de la victoire ce mardi au Groupama Stadium face au , dans le cadre de la 1e journée du groupe G de la 2019-2020.

Pour cela, l’entraîneur des Gones, Sylvinho, pourra compter sur le retour de son métronome du milieu de terrain, Thiago Mendes, suspendu face à Amiens (2-2) le week-end dernier (5ème journée de ).

Youssouf Koné, l’autre recrue lilloise de l’été, fait également son retour dans le groupe.

Côté Zénith, Malcom aurait pu se rappeler au bon souvenir de la L1, mais il suivra la rencontre depuis l’infirmerie du club russe.

Match Olympique Lyonnais - Zénith Saint-Pétersbourg Date Mardi 17 septembre 2019 Horaire 18:55

OÙ VOIR LE MATCH ?

Le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en streaming sur RMC Sport.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

L'ENJEU DU MATCH : BIEN DÉMARRER GROUPE G

Bien entamer une campagne de C1, sait faire.

La saison passée, les Gones de Bruno Genesio avaient réussi à déjouer tous les pronostics sur la pelouse de (2-1) avant de finalement se qualifier pour les huitièmes de finale. Cette fois, il n’y aura pas de grosse cylindrée à affronter, mais trois équipes au niveau à peu près similaire à celui de l’OL.

Il faudra donc prendre des points dès ce soir.

D’autant plus que les hommes de Sylvinho joueront à la maison, alors que les équipes russes ont souvent du mal lorsqu’elles quittent la leur.

Prendre trois points avant d’affronter dans deux semaines l’autre favori de ce groupe, le RB Leipzig : telle sera la tâche des Gones.

LES JOUEURS DE LYON A DISPOSITION

Poste OLYMPIQUE LYONNAIS Gardiens Anthony Lopes, Ciprian Tatarusanu Défenseurs Léo Dubois, Jason Denayer, Joachim Andersen, Youssouf Koné, Kenny Tete, Marcelo, Oumar Solet Milieux Jeff Reine-Adélaïde, Thiago Mendes, Houssem Aouar, Lucas Tousart, Jean Lucas Attaquants Bertrand Traoré, Moussa Dembélé, Memphis Depay, Maxwel Cornet

Avec le retour de Mendes, Koné et Denayer, Sylvinho dispose d’un groupe au complet et va donc pouvoir aligner son équipe type. Le défenseur belge et Andersen formeront la charnière centrale, Aouar et Reine-Adélaïde accompagneront le milieu de terrain brésilien au milieu, tandis que le trio Traoré-Dembélé-Depay est attendu aux avant-postes.

Composition probable : Lopes - Dubois, Denayer, Andersen, Koné - Reine-Adélaïde, Mendes, Aouar - Traoré, Dembélé, Depay.

5 STATS MARQUANTES AVEC OPTA

Ce sera la troisième rencontre entre Lyon et le Zénith en compétition européenne – le club russe ayant remporté les 2 premières rencontres en phase de groupes de Ligue des champions 2015/16.

L'OL va disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions pour la 16e fois, plus que tout autre club français dans l’histoire de la compétition (depuis 1992/93). L’OL a systématiquement atteint la phase à élimination directe entre 2003/04 et 2011/12, mais seulement une fois depuis (en 2018/19).

L'OL a remporté son match d’ouverture la saison précédente en Ligue des Champions sur le terrain de Manchester City (2-1), mais n’a remporté depuis aucun des 7 suivants (6 nuls, 1 défaite).

L'OL peut devenir la 1ère équipe à effectuer 6 matches nuls consécutifs à domicile dans l’histoire de la Ligue des Champions.

Le Zénith va disputer la Ligue des Champions pour la 1ère fois depuis 2015/16 – le club russe s’était qualifié en 8es avant d’être éliminé par Benfica.

