Ligue des champions, 1e j. : les stats à connaître avant OL-Zénith

Voici les statistiques Opta à connaître avant Lyon - Zénith Saint-Pétersbourg, ce mardi (18h55) au Groupama Stadium, pour la 1ère journée du groupe G.

L'Olympique Lyonnais débute sa campagne de mardi soir (coup d'envoi à 18h55) à domicile, face aux Russes du .

Les Lyonnais seraient bien inspirés de remporter cette première rencontre du groupe G, avant deux déplacements consécutifs à Leipzig (le 2 octobre) puis à Lisbonne, chez le (le 23 octobre).

L'OL avait réussi à s'imposer en ouverture de la Ligue des champions 2018-2019, à (2-1), mais avait ensuite enchaîné cinq matches nuls lors de la phase de groupes, avant de tomber face au Barça en huitièmes de finale (0-0 ; 1-5).

Sylvinho et Juninho, qui font leurs débuts en C1 en tant qu'entraîneur et directeur sportif, ont réussi deux premières journées de championnat éblouissantes (6 points pris, 9 buts marqués, aucun encaissé) mais l'OL marque le pas depuis (une défaite et deux nuls).

Le Zénith, privé de Malcom au Groupama Stadium, reste quant à lui sur trois victoires de rang en Première Ligue russe et partage la tête de son championnat, après 9 journées (20 points).

Les statistiques à connaître avant Olympique Lyonnais - Zénith Saint-Pétersbourg :

Ce sera la 3e rencontre entre et le Zénith en compétition européenne – le club russe ayant remporté les 2 premières rencontres en phase de groupes de Ligue des champions 2015/16.

L'OL va disputer la phase de groupes de la Ligue des champions pour la 16e fois, plus que tout autre club français dans l’histoire de la compétition (depuis 1992/93). L’OL a systématiquement atteint la phase à élimination directe entre 2003/04 et 2011/12, mais seulement une fois depuis (en 2018/19).

L'Olympique Lyonnais a remporté son match d’ouverture la saison précédente en Ligue des champions sur le terrain de Manchester City (2-1), mais n’a remporté depuis aucun des 7 suivants (6 nuls, 1 défaite).

Lyon peut devenir la 1ère équipe à effectuer 6 matches nuls consécutifs à domicile dans l’histoire de la Ligue des champions.

Le Zénith va disputer la Ligue des champions pour la 1ère fois depuis 2015/16 – le club russe s’était qualifié en 8es avant d’être éliminé par Benfica.

Lyon n’a perdu qu’une seule de ses 14 dernières réceptions en compétition européenne (7 victoires, 6 nuls) – mais c’était contre un club russe : face au en en mars 2018 (2-3).

La moyenne d’âge du 11 de départ des Gones en Ligue des champions 2018/19 était de 24 ans et 282 jours – soit la 3e plus jeune de cette édition derrière le CSKA Moscou (24 ans et 84 jours) et le (24 ans et 273 jours).

L’entraîneur de Lyon Sylvinho va diriger un match de Ligue des champions pour la toute première fois et deviendra par la même occasion le premier coach étranger sur le banc de l’OL dans la compétition. En tant que joueur, il avait disputé 32 matches de C1 sous les couleurs de Barcelone, du Celta de Vigo et d’ .

Sergei Semak a remporté le seul match de Ligue des champions qu’il a dirigé en tant qu’entraîneur : c’était avec le Zénith St Petersbourg face au de Jürgen Klopp (2-1 en 8es de finale en mars 2014).

Le capitaine du Zénith Branislav Ivanovic pourrait faire sa première apparition en Ligue des champions depuis mars 2016 avec . Il a disputé 58 rencontres dans la compétition, seuls Dejan Stankovic (87) et Predrag Djordjevic (62) ont fait mieux parmi les joueurs serbes.

L’attaquant de Lyon Moussa Dembélé n’a inscrit que 2 buts lors de ses 12 dernières rencontres de Ligue des champions, après avoir marqué à 3 reprises lors de ses 4 premières.

La tâche s'annonce donc ardue ce soir pour un OL en quête de confiance et de certitudes, avant de recevoir le dimanche soir (6ème journée de ).

