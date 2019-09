Lyon, Juninho pointe du doigt le comportement des joueurs

Le directeur sportif des Gones considère qu'il y a encore beaucoup de lacunes au sein de l'Olympique Lyonnais sur le terrain.

Le duo Sylvinho-Juninho connaît ses premières secousses. Après un début de saison idyllique et deux victoires convaincantes en autant de journées, l'Olympique Lyonnais a connu un sacré coup de frein en en s'inclinant contre puis en enchaînant deux matches nuls contre et Amiens. Les Lyonnais pointent maintenant à la huitième place avec huit points à seulement deux points du podium.

L'Olympique Lyonnais peut s'en vouloir car les Gones ont laissé échappé des points dans les dernières minutes comme face à Amiens vendredi soir, illustrant les maux déjà aperçus les saisons précédentes durant l'ère Bruno Genesio. "Il faut qu’on travaille notre mental. On fait 45 très bonnes premières minutes. On fait une très bonne première période et on aurait pu mener au moins 3-1. Il n’y a pas d’excuse pour notre seconde période. On doit être plus fort mentalement", soulignait Sylvinho après la rencontre face à Amiens.

"Pas de plaisir qui se dégage"

L'OL va lancer sa campagne européenne ce mardi face au Zénith et c'est le meilleur visage des Gones que les supporters et les dirigeants espèrent voir. Réputé pour être une équipe au talent reconnu, mais bien trop irrégulière dans ses performances, doit gagner en régularité. Juninho, directeur sportif, de l'OL, a partagé le constat de son entraîneur, Sylvinho, et a pris la parole pour en demander plus à ses joueurs, un peu plus d'un mois après avoir affiché quelques doutes lors de la pré-saison.

Dans une interview accordée à l'UEFA, des propos relayés par RMC Sport, Juninho a pointé du doigt le manque d'humilité des Gones : "Ce n’est pas une équipe qui maîtrise encore le collectif. Ça ne respire pas encore le football, il n’y a pas ce plaisir qui se dégage. Nous travaillons là-dessus. Nous avons le talent pour y arriver. Il faut que les joueurs et le staff prennent conscience que ce qui manque pour gagner est l’esprit d’équipe et l’humilité".

Un petit tacle de la part du directeur sportif brésilien qui sonne comme un avertissement à l'encontre des joueurs de l'Olympique Lyonnais avant une semaine décisive pour les Gones. Après le choc en Ligue des champions face au Zénith, l'OL affrontera le PSG dimanche soir en . Deux rencontres durant lesquelles Lyon devra afficher son meilleur visage pour espérer faire décrocher des résultats positifs.