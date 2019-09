Lyon va-t-il débuter la Ligue des champions avec une victoire contre le Zénith selon vous ?

L'Olympique Lyonnais commence sa saison en Ligue des champions contre le champion de Russie, le Zénith, ce mardi soir.

L'Olympique Lyonnais a alterné le très bon et le moins bon en ce début de saison. L'OL de Sylvinho a deux visages, le conquérant aperçu lors des deux premières journées et celui qui se cherche encore aperçu depuis. Et ce mardi soir, en , les supporters de l'Olympique Lyonnais espèrent voir la meilleure version de leur équipe face au Zénith Saint-Petersbourg afin d'entamer la saison en C1 avec un succès.

En conférence de presse avant la réception du Zénith, ce lundi, Sylvinho a souligné l'importance de bien débuter la phase de poules sans pour autant se mettre trop de pression : "Je n'ai pas envie que l'on mette trop de pression sur l'équipe. C'est une compétition magnifique à jouer, on a très envie qu'elle débute et on est dans un groupe difficile où toutes les équipes peuvent se qualifier. C'est un match très important pour nous".

"Cela laisse un goût très amer dans la bouche, pour les joueurs, pour moi, pour tout le monde... On a eu du mal à digérer à la fois le résultat et ce qui s'est passé en deuxième période, mais ça se corrige en travaillant. Il faudra se méfier du Zénith, parce que c'est une équipe qui opère des transitions très rapides. Il faut que l'on puisse emmener les supporters avec nous (...) On va tenter de trouver un équilibre", a ajouté le Brésilien.

Les Lyonnais seraient bien inspirés de débuter ce mardi soir leur saison en Ligue des champions avec une victoire à domicile face au club russe, puisqu'ils sont dans un groupe très homogène en compagnie de et du , où chaque point va compter. Autant dire qu'un premier accroc devant son public risque de peser lourd pour la suite de la compétition des Gones et obligerait à réagir rapidement pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Huitième de finaliste l'an dernier, l'Olympique Lyonnais peut-il débuter sa campagne avec une victoire à domicile contre le champion de ? Un faux pas des Gones, qui restent sur un match nul à Amiens en , est-il envisageable sur la scène européenne devant son public ce mardi soir ?

