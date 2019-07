OL - Sylvinho : "La venue de Joachim Andersen est en bonne voie"

En marge de sa première semaine de préparation avec l’OL, Sylvinho s’est exprimé sur le mercato et notamment sur le cas de Joachim Andersen.

Après avoir perdu ses deux éléments forts de ces dernières saisons, Ferland Mendy et Tanguy Ndombele, l’Olympique Lyonnais n’a pas tardé pour lancer son mercato. Les Gones ont en effet déjà enrôlé Ciprian Tatarusanu, Héritier Deyonge, Jean Lucas, ainsi que les lillois Thiago Mendes et Youssouf Koné, qui devrait prochainement être présenté après son retour de la Coupe d’Afrique des Nations.

Mais la direction lyonnaise n’a pourtant pas terminé son mercato. L’OL cherche à tout prix à renforcer sa défense centrale et serait tout proche d’un accord avec le défenseur de la Gênes, Joachim Andersen. Après avoir trouvé un terrain d'entente avec la Sampdoria de Gênes, Sylvinho a confirmé que le club est sur le point de trouver un terrain d’entente avec l’international danois.

Sylvinho : "Il y a beaucoup de qualité"

"La venue de Joachim Andersen est en bonne voie. J’en ai parlé avec Florian Maurice. Youssouf Koné a débuté ses vacances après la CAN. Pour le reste, on va jouer les premiers matches amicaux et on verra si on a besoin de renforcer encore l’équipe" a expliqué le nouvel entraîneur lyonnais sur le site officiel du club.

Actuellement en préparation à Tignes avec 26 joueurs de l’effectif lyonnais, Sylvinho a pu découvrir son nouvel effectif et semble déjà satisfait. "Il y a beaucoup de qualité, sur le plan physique notamment. Ce que j’aime bien, c’est voir dans les yeux des joueurs le désir de faire quelque chose. Je veux sentir mes joueurs donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est toujours difficile physiquement de reprendre après les vacances", a conclu Sylvinho.