OL - Thiago Mendes : "Je réalise aussi un rêve"

Recruté au LOSC contre la somme de 25 millions d'euros, le nouveau joueur de l'OL se dit très heureux d'avoir rejoint un club de ce standing.

Impressionnant depuis son arrivée à en provenance de Sao Paulo durant l'été 2017, Thiago Mendes, grand artisan de la bonne saison lilloise ces derniers mois, s'est engagé en faveur de l'Olympique Lyonnais, contre un chèque de 25 millions d'euros. Une nouvelle étape dans la carrière du Brésilien, qui vient s'ajouter à un milieu de terrain orphelin du départ de Tanguy Ndombélé, qui s'est lui envolé pour Tottenham cet été.

Interogé par le site internet de l'Olympique Lyonnais, en marge de la reprise de l'entraînement du récent troisième de , celui qui a disputé 35 rencontres de championnat avec le LOSC la saison dernière a fait part de son enthousiasme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'en manque pas.

"Revêtir ce maillot de l’OL, ça implique beaucoup de responsabilités"

"Dès mon arrivée à la Gare, les supporters étaient là. Ça montre la grandeur de ce club lyonnais. J’espère leur retourner cette confiance. Je réalise aussi un rêve en jouant dans l'un des plus grands clubs d’Europe. Il faut que tout le monde se rende compte que revêtir ce maillot de l’OL, ça implique beaucoup de responsabilités. Il faut essayer de gagner des titres, d’atteindre des finales pour honorer ce maillot", a ainsi confié Thiago Mendes. ​

Des propos qui ne manqueront pas d'accroître sa côte de popularité auprès des supporters, eux qui sont déjà très satisfaits de son arrivée. En plus de ces mots forts, Thiago Mendes s'est aussi confié sur la position qu'il occupera à l'OL. "Vais-je jouer milieu défensif ou relayeur ? Moi ce que je veux c’est jouer, et aider mes coéquipiers. On va discuter pour savoir quelle est la meilleure solution pour moi. Mais moi ça m’importe peu", a-t-il assuré. À Lille, le Brésilien était aligné aux côtés de son compatriote Xeka dans l'entrejeu, Christophe Galtier faisant évoluer son équipe en 4-2-3-1.