OL - Sylvinho : "J'aurais aimé avoir plus de temps"

Licencié après seulement onze matchs, l'entraîneur brésilien revient sur son expérience manquée du côté de Lyon en début de saison.

La première expérience de Sylvinho sur un banc n'aura duré que quelques mois. Nommé l'été dernier à pour prendre la succession de Bruno Genesio, le Brésilien sera remercié dès le mois d'octobre après une série de résultats décevants.

"Bien sûr, j'aurais aimé avoir joué plus de onze matchs. Avoir eu plus de temps pour faire mon travail, a-t-il déclaré dans une interview à AS. Mais c'était une décision du club et je la respecte. Le football est une question de résultats. Je garde le bon côté, avec la relation que j'ai nouée avec les joueurs et avec l'opportunité d'avoir entraîné un club aussi grand que Lyon."

"Je pensais que Lyon était l'opportunité idéale"

"Je pensais que l'opportunité à Lyon était idéale, a-t-il poursuivi. Bien sûr, l'expérience n'était pas ce à quoi je m'attendais, les résultats ne correspondaient pas aux attentes. Les miennes et celles du club.

"Nous avons eu plusieurs matchs que nous avons perdus en encaissant des buts dans les dernières minutes, même contre le PSG, avec un but de Neymar. Mais je suis encore assez calme et confiant dans mes capacités et je vais attendre une autre chance."

Après deux succès initiaux contre puis Angers, le Lyon de Sylvinho était resté huit matchs sans l'emporter jusqu'au derby perdu contre Saint-Étienne en octobre, qui lui avait finalement coûté sa place.