OL : Pierre Sage promet un match « de gros niveau » contre l’OM

L’Olympique Lyonnais sera en déplacement à Marseille mercredi pour le match en retard de la dixième journée de Ligue 1.

Avant ce choc reporté de la dixième journée de Ligue 1 de France, le nouvel entraîneur intérimaire de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage, était en conférence de presse, ce lundi 4 décembre 2023. A l’occasion, le technicien français évoque ses plans contre l’équipe de Gennaro Gattuso.

Sage revient sur sa première à Lens

Nommé entraîneur intérimaire de l’Olympique Lyonnais après l’éviction de Fabio Grosso, Pierre Sage a disputé son premier match sur le banc de touche des Gones, samedi. Malgré un bon jeu présenté à Lens, l’OL a courbé l’échine face aux Sang et Or (3-2). Si la direction lyonnaise songe à maintenir l’entraîneur à son poste malgré la défaite, ce dernier revient sur le match du weekend tout en se projetant sur la prochaine sortie de l’équipe.

« On avait trois objectifs qui ont été plutôt bien remplis malgré le résultat. La valeur de ce match réside dans le suivant. À Marseille, on a comme devoir de confirmer la bonne performance à Lens dans le jeu mais sans le résultat. Il faut bien jouer et gagner », a déclaré Pierre Sage en conférence de presse, lundi.

« Ça s'est joué sur le fait de les libérer, de pouvoir jouer avec des décisions qui sont les leurs dans certaines situations. On a ciblé des éléments par rapport à l'adversaire qu'on rencontre. C'est leur décision de le faire ou pas. Ils ont mis en pratique de manière collective », a-t-il ajouté.

Pierre Sage promet du lourd contre Marseille

Après les incidents survenus à Marseille en octobre dernier, le match entre l’OM et l’OL a été reporté au mercredi 6 décembre. A deux jours de ce match, le nouvel entraîneur de la formation rhodanienne promet un gros match contre les Phocéens. Une deuxième victoire lyonnaise de la saison est en vue.

« C'est très bien de jouer cette équipe maintenant parce que ce sont des gros matchs. C'est très bien contre un adversaire de gros niveau. L'idée et d'aller les challenger chez eux. C'est un contexte particulier, on est assez surpris de jouer ce match dans ces conditions mais on ne va pas se victimiser », a laissé entendre Sage.

Pour réussir à vaincre Marseille dans son fief du Vélodrome, le coach lyonnais donne certaines consignes à ses joueurs. « Quand on a le ballon de continuer à attaquer l'adversaire en le manipulant comme à Lens », a recommandé Pierre Sage à ses joueurs.

Impatient d'affronter l'OM

« Ce n'est pas le fait d'avoir eu ce poste qui fait que les idées sont venues. Que j'entraîne des tout petits ou des adultes, j'ai envie que l'équipe joue au foot et que les joueurs prennent du plaisir. Mes idées sont présentes mais passent toujours dans un filtre, celui du contexte. Pour avoir vu l'ensemble des matchs de l'équipe, j'avais une bonne idée de quel était le contexte. Les deux choses se sont bien mariées sur un match. C'est important de dire qu'on a fait un seul match, il ne faut pas tirer d'enseignements. Il faut simplement attendre le suivant et confirmer », affirme Sage, avant de poursuivre.

« Je suis très impatient. Ce n'est pas une peur de se dire on peut perdre quelque chose qu'on a bien fait. C'est de se dire: 'non, il fait qu'on fasse mieux, de faire mieux », a-t-il ajouté.