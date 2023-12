Lens – Lyon : Les Gones s’inclinent dans un match à rebondissements (3-2)

Lens recevait Lyon samedi pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Score final, 3-2.

C’est avec un nouveau visage sur le banc que l’Olympique Lyonnais s’est présenté au Stade Bollaert pour défier le RC Lens, samedi. Dans un match à suspens jusqu’au bout, ce sont les Sang et Or qui prennent le dessus et enfoncent encore plus l’OL.

De l’envie en première mi-temps

Il n’y aura pas eu de round d’observation au Stade Bollaert de Lens. L’OL s’est offert une première occasion dès la 2e minute de jeu et annonçait la couleur. Après une belle action collective, Diego Moreira Jr voyait sa tête filer dans le petit filet. Lens s’est accaparé ensuite du ballon mais se heurtait à une défense lyonnaise bien en place tactiquement. La première sensation du match est venue finalement des Gones. Déjà buteur lors de la première victoire de l’OL (1-0 contre Rennes, ndlr), Jake O’Brien s’élançait plus haut que tout le monde après un corner et ouvrait le score pour l’OL (1-0, 15e). Douchés, les Sang et Or ont commencé à se montrer plus dangereux. Résistants depuis le début, l’OL a fini par céder sur une erreur de…Jake O’Brien. Le jeune défenseur irlandais remettait en jeu Wesley Said, pourtant hors-jeu au départ de l’action, qui partait battre Lopes, de façon imparable (1-1, 26e). Aucun autre but n’a été marqué dans ce premier acte où chaque équipe a eu son temps fort.

Une deuxième période folle entre Lens et l’OL

En deuxième mi-temps, les choses sont allées très vite. Lens a mis la pression d’entrée et s’est installé sur le camp rhodanien. Encore une fois, il a fallu une erreur pour que l’OL cède. A la 50e minute, Alvero faisait faute sur Perreira Da Costa dans la surface et M. Turpin n’a pas hésité à désigner le point de penalty. La sentence est exécutée par Frankowski qui prenait Lopes à contre-pied (2-1, 52). C’est maintenant au tour de l’OL de mettre le pied sur le ballon mais les Gones ne trouvaient pas la faille. Ils l’ont finalement trouvée sur corner grâce encore à Jake O’brien qui s’offrait un doublé (2-2, 72e).

Mais Lens rétorque dans la foulée et reprend l’avantage grâce aussi au doublé de son défenseur polonais. Frankowski reprenait un ballon à la 74e et armait une frappe qui filait dans les filets après une déviation de Lovren (3-2). Les Gones, revigorés et décidés à ne pas perdre ce match s’offraient ensuite des occasions de buts très franches. Mais le gardien et capitaine lensois, Brice Samba, était aussi décidé à ne plus encaisser un autre but. Lens a même fini le match à 10 après l’expulsion de Florian Sotoca dans le temps additionnel (90+1). Malgré toute la volonté de ses joueurs, l’OL (18e, 7 pts) concède une nouvelle défaite et s’engouffre dans le bas du classement. Lens (6e, 22 pts), de son côté, réduit encore plus son écart sur le podium.