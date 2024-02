OL – Strasbourg : Le très bel hommage de Maxence Caqueret à Pierre Sage

L’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, mardi soir, en éliminant Strasbourg aux tirs au but.

Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a composté son billet pour les demi-finales de la Coupe de France en éliminant le Racing Club de Strasbourg difficilement aux tirs au but (4-3). Après la qualification, Maxence Caqueret a rendu un bel hommage à son entraîneur, Pierre Sage, qui est en train de ressusciter l’OL.

L’OL tutoie son sixième sacre

Le club rhodanien retrouve ses marques. Sur une série de cinq victoires consécutives en championnat, l’Olympique Lyonnais a confirmé sa belle série, mardi soir, face au Racing Club de Strasbourg au Groupama Stadium. Après un score de parité (0-0) à la fin du temps imparti à la rencontre (90 minutes), l’OL a pu se démarquer lors de la séance fatidique des tirs au but en transformant 4 de ses tirs contre 3 pour les visiteurs.

Ainsi, l’Olympique Lyonnais a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France. Les hommes de Pierre Sage, quintuples vainqueurs du trophée, poursuivent leur tournée en tutoyant un sixième trophée. Leur dernier sacre dans la compétition remonte à 2012.

Caqueret encense Pierre Sage

Capitaine du soir après la blessure et la sortie d’Alexandre Lacazette, Maxence Caqueret a loué le travail de son entraîneur Pierre Sage qui est en train de relever le club, qui était au bord du gouffre. Le milieu de terrain français se réjouit du fait que l’Olympique Lyonnais a retrouvé le dernier carré de la Coupe de France pour la deuxième fois consécutive.

« L’objectif était de passer bien sûr. C’était dur, on a su le faire aux tirs au but mais on a réussi et c’est le plus important. C’est le 6e match de suite qu’on gagne. L’objectif est de continuer d’aller le plus haut en championnat. On est en demi-finale pour la 2e fois d’affilée. Maintenant, il faut essayer de gagner cette demi-finale. Le coach a fait beaucoup de bien. Il connaissait très bien le club et ça nous a beaucoup aidés. Dans l’échange, ce qu’il nous apporte tous les jours, c’est quelqu’un de très bon », a déclaré Caqueret au micro de beIN Sports.