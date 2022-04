OL, Peter Bosz prépare son équipe à "tous les scénarios"

L'Olympique Lyonnais joue une partie de sa saison ce jeudi soir au Groupama Stadium. Distancé en championnat, l'OL doit espérer remporter la Ligue Europa pour disputer la prochaine Ligue des champions. Les Gones abordent le quart de finale retour contre West-Ham dans des dispositions positives puisqu'ils ont ramené un nul de Londres et jouent le retour devant leur public.

Bosz espère un OL efficace

Pour faire la différence à Lyon, Peter Bosz n'a pas caché en conférence de presse qu'il espérait un West-Ham plus joueur : "Seront-ils frileux comme à l'aller ? Chaque club a le droit de choisir sa tactique. Je n'ai rien à dire dessus. Je pense qu'ils peuvent avoir la même stratégie qu'à la maison, mais on ne sait pas, on verra. On est prêts, je prépare l'équipe pour tous les scénarios".

"Souvent, c'est facile de dire « il faut marquer », mais quand tu as tellement d'occasions... ça arrive dans le foot, et puis il y a les buts encaissés. Ce sont les deux choses les plus importantes dans le foot. On peut faire mieux certaines choses. J'espère qu'on apprendra des choses mal faites, mais aussi des bonnes choses", a ajouté le Néerlandais.

Les supporters peuvent faire la différence

Peter Bosz compte sur ses supporters pour aider les Gones à faire la différence : "Le soutien des supporters, ça sera la grande différence avec l'aller. A Londres, l'atmosphère avait été extraordinaire pour eux et demain nos supporters seront pour nous. Dans les gros matches, ça peut faire la différence. Ils te donnent beaucoup d'énergie".

L'entraîneur de l'OL reconnaît qu'il y aura une motivation particulière pour ce rendez-vous : "Oui il y a une ambiance différente, c'est quelque chose de spécial pour les joueurs, pour tout le monde. On le sent dans le groupe, tout le monde veut jouer. Il y a beaucoup de peut-être, mais c'est sûr que c'est important. On peut arriver en demi-finale à la maison, mais on doit avoir la même envie en Ligue 1".

Après son match nul à Londres, l'OL a son destin entre ses mains. Certes, cela ne s'annonce pas facile face à une équipe qui réalise une belle saison en Premier League, mais Lyon doit l'emporter pour apporter un peu plus de saveur à sa pâle saison. En cas de qualification, l'OL affrontera le vainqueur du duel entre Francfort et Barcelone dans le dernier carré.