OL : Anthony Lopes déplore "une faute professionnelle" contre West-Ham

L'Olympique Lyonnais ne sait pas sur quel pied danser. D'un côté, l'OL peut s'estimer heureux de repartir avec un match nul de Londres après avoir été mené au score, mais d'un autre, les Gones peuvent nourrir de la déception. D'abord car ils ont passé la majorité de la rencontre en supériorité numérique et ensuite parce qu'ils ont encaissé un but tout à fait évitable dans lequel les erreurs indiviudelles se sont multipliés jusqu'à offrir le but à l'adversaire. Après la rencontre, en conférence de presse, Anthony Lopes a fait le bilan de ce match et avoue que le but encaissé par Lyon peut être considéré comme une faute professionnelle.

"On avait espoir de revenir avec un résultat plus positif"

"C'est toujours un combat de venir en Angleterre. On savait qu'on devait rester attentifs. On est mal rentré dans la deuxième période et on a pris un but que j'estime être un peu une faute professionnelle. L'essentiel, c'est qu'on a bien réagi derrière, même si on aurait pu marquer un deuxième et rentrer avec un résultat plus positif que celui-ci. On a bien maîtrisé notre sujet. On a été exposé sur quelques contres mais c'était un match très sérieux, avec beaucoup de satisfaction dans l'état d'esprit et le jeu. On avait espoir de revenir avec un résultat plus positif après la première période. Mais face à une équipe qui va à la guerre sur tous les ballons, c'est compliqué. Ils ont fait un match très costaud, un match d'homme", a analysé le portier rhodanien.

West Ham - Lyon 1-1, l'OL ramène un nul de Londres

"Est-ce que je vise Gusto ou Boateng ? Non, c'est plus général sur le but qu'on prend. Il y a une discussion entre joueurs, je décide de jouer vite... Mais c'est compliqué, car on a l'espoir de revenir avec la physionomie de la première période. West Ham est une équipe qui va à la guerre sur tous les ballons, je peux comprendre que nos attaquants ont buté sur des costauds. Ils ont fait un match d'hommes", a ajouté Anthony Lopes.

Bosz : "On aurait dû gagner"

L'international portugais est prêt pour un nouveau combat la semaine prochaine : "On a bien maîtrisé notre sujet dans l'ensemble. En termes d'état d'esprit, on a beaucoup de satisfaction, c'est compliqué de jouer face à une équipe regroupée, qui a fermé son but. Le retour sera différent. Il faudra gagner pour aller chercher cette demi-finale".

Présent en conférence de presse après son gardien, Peter Bosz a lui aussi regretté le but bête encaissé par l'OL et le manque de réalisme de son équipe : "On aurait dû gagner parce qu'on a joué une période à 11 contre 10, c'est clair. Et surtout après la première période, qu'on a bien dominée. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a été dominants, courageux, ça, on l'a bien fait. On a pris un but con en début de deuxième mi-temps, mais on a bien réagi pour marquer. On a joué contre une très bonne équipe et on aurait dû profiter de l'avantage numérique".

"On n'a pas fait assez et il faudra finir le travail la semaine prochaine. West Ham n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus. Après le but, on n'a pas assez joué sur les côtés. Quand on joue contre 10 adversaires, il faut jouer sur les côtés, mettre beaucoup de centres et il faut un peu de chance. Mais c'est difficile quand l'autre équipe est très regroupée", a conclu l'entraîneur de Lyon.