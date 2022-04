OL-West Ham - Faivre : "Le match le plus important de ma carrière"

Romain Faivre et l'Olympique Lyonnais peuvent rêver à une qualification dans le dernier carré de la Ligue Europa, avant leur match retour contre West Ham, ce jeudi soir. Après le nul de l'aller 1-1, il faudra l'emporter devant leur public du Groupama Stadium.

"C'est une grande compétition, il y a plus de pression"

Présent en conférence de presse à la veille du choc, Romain Faivre est bien conscient que cette soirée reste à part dans cette terne saison pour l'OL.

"C'est une grande compétition, il y a plus de pression et on est plus regardé. Je prends les matchs de la même façon", a confié la recrue hivernale des Gones, reconnaissant s'apprêter à disputer la plus grande rencontre de sa jeune carrière.

"Oui, pour l'instant c'est sûr. Mais pour le club il reste encore beaucoup de matchs en championnat. On a des matchs importants qui arrivent. Mais pour moi oui, je pense à l'heure actuelle que cela va être un beau rendez-vous."

Le jeune homme s'est également confié sur son poste préférentiel, lui qui peut évoluer sur un côté ou en soutien de l'avant-centre : "J'ai été formé dans l'axe. Je suis polyvalent et je peux m'adapter. Je joue où le coach me met."

"On aurait dû l'emporter'

L'ancien brestois a également évoqué le match aller la semaine passée, lors duquel les Rhodaniens ont dû se contenter du nul, malgré une mi-temps en supériorité numérique.

L'article continue ci-dessous

"On a été bons, ils ont été réduit à dix et on aurait dû l'emporter. Il faut être plus tueur et l'emporter devant nos supporters", a-t-il concédé.

"C'est une équipe qui joue en transition avec Antonio en poin d'appui devant. C'est un joueur solide et il va falloir faire attention à cela. Il va falloir faire du marquage préventif. Maintenant, si on joue notre football et que l'on est tous à 100%, je pense que cela va le faire."

Enfin, Faivre s'est exprimé sur le rôle de Karl Toko Ekambi : "C'est un grand frère, il nous parle dans le vestiaire. Il nous donne de la profondeur sur le terrain et c'est quelqu'un d'important dans le vesitiaire. C'est un très bon gars dans le vestiaire et sur le terrain."