OL : Peter Bosz inquiet après la défaite contre Reims

Peter Bosz est dans la tourmente. Depuis la fin du mois d'octobre, l'Olympique Lyonnais n'arrive plus à enchaîner en Ligue 1. Dominant en Ligue Europa avec cinq succès en autant de rencontres, l'OL n'a plus réussi à aligner deux succès consécutifs en championnat de France depuis la fin du mois d'octobre. Les Gones avaient une occasion en or de le faire ce mercredi, mais ils ont chuté à domicile contre le Stade de Reims. Une défaite qui passe mal sur le plan comptable, puisque l'OL prend du retard sur ses concurrents directs pour une place sur le podium en fin de saison, mais aussi pour la dynamique de l'équipe.

En conférence de presse après la rencontre, Peter Bosz n'a pas caché son immense déception après la défaite contre Reims et a regretté le manque d'aggressivité de ses joueurs : "Mon sentiment après cette défaite ? Très mauvais. On ne méritait pas de gagner, il faut être honnête. Dès le début du match, on n'était pas bien. On s'est créé des occasions pendant 20-25 en première mi-temps mais on n'a pas bien joué. Quand tu regardes, c'était pas bon du tout".

"Dixième, ce n'est pas notre place"

"C'est un moment difficile mais on avait pourtant bien analysé Reims, ils venaient nous presser et ça nous donnait des espaces mais en deuxième période, après l'égalisation, on ne se procure qu'une grosse occasion par Paqueta, qui doit marquer sur la passe de Thiago Mendes. Mais je n'ai pas vu l'OL qui presse, je n'ai pas vu des joueurs agressifs. On joue beaucoup mieux que ça d'habitude. Et avec tout le respect que j'ai pour Reims, on doit gagner. Je n'ai pas vu une équipe qui fait des choses ensemble, on a parlé pourtant de ça avant le match...", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

Peter Bosz a admis être inquiet après cette prestation : "Bien sûr que ça m'inquiète. Dixième, ce n'est pas notre place. Mais on ne joue pas bien en ce moment, on doit retrouver la bonne santé et pas seulement en prenant trois points mais en jouant mieux, en pressant mieux. Après le match, je n'ai jamais de regrets car je fais l'équipe en prenant connaissance des informations avant le match. Et si on avait mis onze autres joueurs ? Non, on ne peut pas penser à ça".

Bosz explique l'absence de Shaqiri

"S'ils ne peuvent pas presser en début de match, ce n'est pas un problème physique mais tactique. La question est : est-ce qu'ils étaient bien placés pour bien presser ? Dans le foot, seule une victoire nous aidera à oublier. Il faut aller la chercher à Bordeaux ? Mais c'est vraiment dommage car à la maison contre Reims, il faut gagner...", a ajouté l'ancien technicien du Bayer Leverkusen et de l'Ajax.

Enfin, l'entraîneur de Lyon a expliqué pourquoi il n'a pas utilisé Shaqiri face à Reims : "Pourquoi Shaqiri est-il resté sur le banc ? J'ai donné la possibilité aux onze joueurs d'essayer de trouver du rythme. Puis pendant le match, on regarde les besoins, comment on peut faire tourner le match. Il joue mieux dans l'axe et on a Houssem (Aouar) et Paqueta. Donc il a surtout joué sur le côté droit avec nous. On a plusieurs joueurs avec les mêmes qualités. Pourquoi a-t-il été recruté ? Parce qu'il a joué aussi à droite comme Paqueta".