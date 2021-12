Cette seizième journée de Ligue 1, jouée en intégralité ce mercredi a été riche en buts (29 au total en 10 matches) et a des conséquences sur le classement de la Ligue 1.

Grâce à sa victoire à Nantes, au nul e Nice au Parc cet à la défaite de Rennes, sur ses terres, contre Lille, l'OM est le nouveau dauphin du PSG mais accuse 12 points de retard (41 à 29).

Derrière l'OM, on trouve Rennes (28 points), Nice (27 points), Lens (26 points). En base de classement, Bordeaux est barragistes (13 points) tandis que Metz et Saint-Etienne sont relégables avec 12 points.

Matches de 19h00

Angers – Monaco : 1-3

Ce Monaco-là était trop fort pour le SCO. Volland s'est illustré avec deux passes décisives et les buteurs asémistes sont Boadu (25e), Diop (45e) et Disasi (73e). L'unique but du SCO a été inscrit par… Nübel contre son camp (55e).

Troyes – Lorient : 2-0

Dans ce duel de mal classés, Troyes a fait la différence en première période avec des buts de Ripart (7e) et Kouamé N'Guessan (34e) et met fin à une série de quatre matches sans victoire en L1. Cerise sur le gâteau, Troyes double Lorient au classement.

Brest – Saint-Etienne : 1-0

Cinquième victoire consécutive pour Brest, un record pour le club breton dans l'élite et ce, grâce à un penalty de Romain Faivre (64e). Mais l'ASSE aurait mérité le point du nul si ses joueurs n'avaient pas été maudits ce soir : Lhéry puis Camara ont trouvé la barre transversale en quelques secondes à une minute de la fin du temps réglementaire.

Strasbourg – Bordeaux : 5-2

Et dire que Bordeaux avait ouvert le score… Mais les Strasbourgeois ont fait voler en éclat la défense bordelaise (3-1 à la pause) avec un doublé d'Ajorque, un excellent Liénard (un but et une passe décisive) et des réalisations de Thomasson et Gameiro. Les buteurs bordelais sont Hwang et Elis.

Metz – Montpellier : 1-3

Après deux revers de suite, Montpellier a renoué avec la victoire de fort belle manière. Savanier d'un coup franc juninhesque a lancé son équipe (37e) et Mavidi (45+1e) et Wahi (48e) ont enfoncé le clou. Metz a bien réduit l'écart (De Préville, 70e) mais sans changer la physionomie du match.

Matches de 21h00

Lyon – Reims : 1-2

Depuis le début de la saison, Lyon est victime de sa défense. Ce fut encore le cas ce soir. Faes a pris le dessus sur Denayer pour ouvrir le score (56e) et Ekitike a profité d'une faute de main de Lopes pour inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel (90+3e). Entre temps, Toko Ekambi avait réduit l'écart (66e).

Clermont – Lens : 2-2

Mené deux fois au score, le promu clermontois obtient un précieux point dans la lutte pour le maintien. Un point acquis dans la douleur puisque les Auvergnats ont joué les cinq dernières minutes à 10 contre 11 après l'expilsion de Diaby.

Nantes – Marseille : 0-1

Une deuxième victoire de suite et une deuxième place sur le podium. L'OM a marqué le seul but de la rencontre à la demi-heure de jeu par Gerson. Malgré l'expulsion de Pallois (32e), Nantes a menacé l'OM jusqu'en fin de rencontre.

Rennes – Lille : 1-2

Après six matches sans victoire en Ligue 1, le LOSC a réalisé un très joli coup à Rennes. En marquant deux buts en première période par Xeka (31e) et Renato Sanches (45e), Lille a fait le break et Rennes est revenu trop tardivement dans le match (but de Bourigeaud à la 85e).

PSG – Nice : 0-0

Retrouvez le résumé détaillé de la rencontre ici ► Messi et Paris tombent sur un os