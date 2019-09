OL - "On va prendre des décisions", prévient Juninho après la défaite

Encore défait face au FC Nantes ce samedi (0-1), l'Olympique Lyonnais est en crise. Et cela pourrait provoquer du mouvement dans les prochains jours.

Qu'il semble loin le début de saison canon de l'Olympique Lyonnais, quand le club présidé par Jean-Michel Aulas avait débuté par deux succès avec la manière face au SCO d'Angers (6-0) et l'AS (3-0)... Depuis, n'est plus parvenu à s'imposer lors des sept rencontres suivantes, et a été défait devant ses supporters ce samedi face au FC (0-1). Suffisant pour plonger le club dans une crise presque inévitable ? La probabilité est plus grande que jamais.



Lyon 0-1 Nantes - Les Canaris prennent la tête et enfoncent l'OL

En effet, Juninho, nommé directeur sportif du club cet été, s'est exprimé devant les médias au sortir de la rencontre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses déclarations ne laissent que peu de place à l'optimisme pour son compatriote Sylvinho, dont les jours pourraient être comptés.

L'article continue ci-dessous

"On va avoir des discussions avec le président"

"Le jeu est pauvre. C'est très pauvre ce qu'on fait avec le ballon. Ça ne passe pas en énergie, ça ne passe pas en envie. On ne voit pas de tacles, on ne voit pas de partenaires qui vont des efforts ensemble. On n'arrive pas à contrôler un match. C'est à nous tous de nous de remettre en question. C'est le président (Jean-Michel Aulas) qui prend les décisions les plus importantes. L'institution passe devant n'importe quel joueur actuel ou passé. On va discuter ce soir. (Le président) n'est pas content bien sûr. On verra quelle décision il va prendre", a prévenu le directeur sportif lyonnais, dans des propos rapportés par L'Equipe

​

"Nous tous, on fait partie du staff. Le coach, c'est le premier (à être menacé). C'est la loi du foot. Il est sur le banc, il a le dernier mot. Il y a un staff qui est là depuis un bon moment. Quand tu ne gagnes pas, que tu es à la place du président, tu ferais la même chose, non ? C'est comme ça que ça marche le foot. On se remet tous en question. Est-ce que le message va passer si on insiste ? Je n'ai rien à dire sur le comportement des supporters aujourd'hui. Ils ont été derrière nous. On va discuter avec le président, en tête à tête, et on verra la suite...", a ensuite ajouté Juninho. Une chose est sûre, la semaine prochaine s'annonce d'ores et déjà décisive pour l'OL, qui s'apprête à défier Leipzig en Ligue des Champions, avant un derby bouillant face à l'AS Saint-Etienne...