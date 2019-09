Lyon 0-1 Nantes - Les Canaris prennent la tête et enfoncent l'OL

Suite à un but contre son camp inscrit par Marçal, l'OL s'est incliné à domicile ce samedi (0-1), face à des Nantais désormais leaders provisoires.

Sans succès depuis six rencontres toutes compétitions confondues (5 en et un nul en C1 contre le Zénith Saint-Petersbourg), l'Olympique Lyonnais se devait de l'emporter ce samedi soir, en ouverture de la 7ème journée de championnat. Devant ses supporters, l'OL, 11ème au classement avec 9 points au compteur, recevait toutefois une équipe du FC à créditer d'un bon début de saison, pointant à seulement deux petites longueurs du .

Sur le papier, allait donc devoir batailler pour repartir de l'avant, à 3 jours d'un match de Ligue des Champions et une semaine d'un derby déjà décisif face aux Verts de l'AS Saint-Etienne. Et dans les faits, force est de constater que rien n'a été facile, tant les hommes de Christian Gourcuff sont parvenus à mêler solidité défensive et cohérence dans la conservation du ballon, eux qui étaient semble-t'il venus avec des intentions au Groupama Stadium.

L'article continue ci-dessous

Solidaires et appliqués, les Canaris plongent l'OL dans le doute

Ainsi, la première mi-temps a été plutôt équilibrée, bien que légèrement dominée par des locaux pas assez appliqués dans la finition de leurs actions. En premier lieu, c'est Houssem Aouar (35e) qui a vu sa tête à bout portant repoussée par Alban Lafont, avant que Memphis Depay (37e) et Bertrand Traoré (45e) ne voient à leur tour leurs tentatives stoppées par le portier des Canaris. À la pause, les deux équipes rentraient donc aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Remonté, Syvinho avait beau faire sortir un Bertrand Traoré peu inspiré au profit de Maxwel Cornet dès l'entame de la seconde période, celle-ci allait connaître un scénario à l'avantage des visiteurs, qui ouvraient le score à la 59ème minute de jeu suite à un but contre son camp de Marçal, non sans une certaine réussite il faut bien le dire. Dans la foulée, l'OL se procurait une double occasion à la 63e, mais se heurtait encore et toujours à un excellent Alban Lafont.

Malgré un sursaut d'orgueil des Lyonnais durant les trente dernières minutes, l'ancien portier de la Viola restait en état de grâce et parvenait à garder sa cage inviolée. Résultat des courses, ce sont bien les Canaris qui repartaient avec les 3 points dans leurs valises. À défaut de se rassurer, l'OL allait aborder une semaine chargée avec une inquiétude grandissante, ayant terminé la rencontre sous les sifflets d'une partie de ses supporters. À l'inverse, le FC Nantes est leader provisoire.