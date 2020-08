OL, Memphis Depay : "Je n'ai pas regardé de football durant ma blessure"

Gravement blessé au genou en fin d'année 2019, l'ailier néerlandais est revenu sur son calvaire et a souligné l'importance du football dans sa vie.

De retour à la compétition face au vendredi dernier après plus de six mois d'absence en raison d'une rupture des ligaments croisés, Memphis Depay sera de la partie face à la en fin de semaine. Le Néerlandais a déjà prévenu ne pas craindre le champion d' en titre. L'attaquant de l'OL a hâte d'en découdre. Il faut dire que la période l'ayant vu être éloigné des terrains l'a rendu encore plus affamé et désireux de jouer ainsi que de gagner. Dans une interview accordée à Football, Memphis Depay a confessé qu'il n'avait pas eu la force de regarder un match de football durant sa blessure.

"Vous savez comment c'est... Je n'ai même pas pu voir un match. Toute la durée de ma blessure, je n'ai pas regardé de football. Ça me rendait... (Il réfléchit.) Émotif ! C'était mieux pour moi de me couper de ça et de me concentrer sur des choses différentes. J'étais là pour l'équipe, évidemment, avant les matches, à envoyer des messages, à les supporter. Mais j'ai voulu ne pas avoir à regarder les rencontres car je ne pouvais pas y participer. Ç'a été dur. J'ai trouvé mes autres talents il y a déjà longtemps, donc c'était une manière pour moi de déconnecter, de sortir du football. Je l'ai mal vécu", a expliqué le Néerlandais.

"Je veux me sentir bien dans ma peau"

L'attaqauant de l'Olympique Lyonnais a souligné l'importance du football dans sa vie et dans son bien être au quotidien : "Je ne peux pas rester sans rien faire. Je suis à la poursuite du bonheur, et ce sont des choses qui me rendent heureux. Le football est la chose qui m'apporte le plus, mais je n'y joue pas vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Jour après jour, j'ai besoin de découvrir autre chose. Ça me complète".

"J'ai plusieurs passions, plusieurs talents, alors, pourquoi pas ? Si je me sens bien avec ce que je fais, que ça me comble, je suis en paix. Ce n'est que dans ces conditions que je peux jouer mon football. Si les entraîneurs le comprennent, pourquoi ne le ferais-je pas ? Du moment que je marque des buts, que je guide l'équipe vers ce à quoi j'aspire. S'il faut se battre, j'y vais, mais j'ai besoin de créer et de me sentir également important pour l'équipe", a ajouté l'international néerlandais.

Memphis Depay s'est défendu concernant sa personnalité parfois critiqué et incomprise : "Est-ce que je me sens incompris ? Tout le temps ! (Il rit.) Tous les jours... Mais cette part-là de moi, c'est aussi ma personnalité. C'est lié à ce que je montre aux gens, à ma communication. Je suis né comme ça. Je veux me sentir bien dans ma peau, je fais ce qui me rend heureux. Ce n'est pas super difficile de me comprendre si on connaît mon parcours et ma vie. Sans ça, les questions sont faciles. Pourquoi fait-il ci ? Pourquoi fait-il ça ? Je ne vais pas changer pour autant. Je serai toujours le gars que je suis, donc, forcément, je serai toujours un peu incompris. Certains se demandent pourquoi je fais de la musique, pourquoi on dirait que je suis énervé, pourquoi j'agis comme cela. Honnêtement, c'est quelque chose que j'accepte...".