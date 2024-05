OL, les propos surprenants de Pierre Sage sur la finale de Coupe de France

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, s’est exprimé samedi sur la finale de Coupe de France contre le PSG.

L’Olympique Lyonnais affronte lundi Lille à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. C’est en prélude à ce choc que Pierre Sage était présent en conférence de presse ce samedi. Mais l’entraineur de l’OL n’a pas fait que se prononcer sur le match face aux Dogues. Pierre Sage s’est projeté sur la finale de Coupe de France, prévue le 25 mai prochain contre le PSG.

La réaction amère de Pierre Sage après sa non-nomination aux trophées UNFP

L’Olympique Lyonnais réalise une saison des plus surprenantes. Alors qu’iles étaient derniers fin décembre, les Gones occupent à présent la 8e place de Ligue 1 avec 44 points. Une remontée qui porte notamment la signature de Pierre Sage, nommé fin novembre en remplacement de Fabio Grosso. Le technicien français a en plus réussi à conduire l’OL en finale de Coupe de France. Mais cela n’aura pas été suffisant pour qu’il soit nommé titre de meilleur entraîneur lors des trophées UNFP à son grand regret.

« Ça a fait un peu de bruit, on m’a dit que c’était relatif au fait que je n’étais pas là au début de saison et que je n’avais pas le diplôme. Mais il faudra m’expliquer ce que c’est d’être le meilleur entraîneur. Quand on élit le meilleur entraîneur sans avoir assisté à une de ses séances alors que le métier d’entraîneur dit qu’il faut entraîner, ça me questionne. On va élire quelqu’un sans l’avoir vu exercer », a déploré Pierre Sage en conférence de presse.

Pierre Sage veut la Coupe de France et non l’Europe

S’il n’aura pas de distinction individuelle, Pierre Sage peut encore terminer cette saison avec un trophée. Pour cela, le technicien français et l’OL doivent battre le PSG en finale de Coupe de France dans quelques semaines. Cette victoire donnerait en plus un ticket pour l’Europe à Lyon pour la saison prochaine. Mais pour Pierre Sage, cette finale sera pour remporter un trophée et non pour aller chercher une qualification européenne.

« Avant Nantes, il restait sept matches et une quinzaine de points nous aurait emmené à 50 points. En ce qui concerne nos objectifs jusqu’à la fin de la saison, il nous reste maintenant trois matchs et nous devons en remporter au moins deux pour espérer quelque chose. Plus tôt, nous accumulerons des points, mieux ce sera. Au-delà de la qualification, la finale apporte du prestige à notre club. On va jouer avec l’idée de remporter un titre et de ne pas obtenir une qualification », a confié le coach des Gones.