OL, la réaction fracassante de Pierre Sage à son absence aux trophées UNFP

Coach de l’OL, Pierre Sage ne digère pas son absence aux trophées UNFP dans la catégorie des entraîneurs.

Sur les bancs de l’Olympique Lyonnais depuis fin novembre 2023 en remplacement de Fabio Grosso mis à pied, Pierre Sage fait un travail très remarquable. Bien qu’il n’ait pas le diplôme requis pour entraîner en Ligue 1, le technicien français émerveille, en sortant l’OL de la léthargie (dernière place) pour l’amener au sommet du championnat.

Cinq entraîneurs nominés aux Trophées UNFP

Mardi, l'UNFP a dévoilé le nom des nommés pour les trophées UNFP, décernés le 13 mai prochain au Pavillon d'Armenonville. S’il n’y a pas de surprise dans la catégorie du meilleur joueur, plusieurs surprises apparaissent dans la liste des nommés pour le meilleur entraîneur. Dans la catégorie du meilleur entraîneur de Ligue 1, cinq coaches sont retenus.

Il s'agit notamment de Luka Elsner (Le Havre), Luis Enrique (PSG), Paulo Fonseca (Lille), Franck Haise (Lens) et Éric Roy (Brest) qui sont nommés pour le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2023-2024. En dépit des bons résultats de l'OL depuis son arrivée sur le banc, Pierre Sage ne fait pas partie de cette liste de l’UNFP.

Pierre Sage pas trop déçu de son absence

S’il est évoqué comme le grand absent de la liste, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne voit pas les choses de la même manière. En conférence de presse, ce samedi, Pierre Sage a évoqué la polémique concernant son absence aux trophées UNFP. « Est-ce que je m’attendais à être nommé ? Pas du tout. Vous savez, j’ai une relation très particulière avec les statistiques individuelles et les classements individuels. C’est quelque chose qui ne m’interpelle pas du tout au final », a d’abord lancé le technicien français.

« Ça a fait un peu de bruit, on m’a dit que c’était relatif au fait que je n’étais pas là au début de saison et que je n’avais pas le diplôme. Je félicite les coaches retenus. Mais il faudra m’expliquer ce que c’est d’être le meilleur entraîneur. Quand on élit le meilleur entraîneur sans avoir assisté à une de ses séances alors que le métier d’entraîneur dit qu’il faut entraîner, ça me questionne. On va élire quelqu’un sans l’avoir vu exercer », a ajouté, Pierre Sage, qui n’est pas trop intéressé par cette récompense pour le moment.

Lyon est en déplacement à Lille, lundi (21 heures) pour le match de la 32e journée de Ligue 1. Ce match est programmé pour lundi après la décision de la Fédération Française de Football (FFF), qui a jugé bon de rendre hommage aux victimes du drame de Furiani, survenu le 5 mai 1992.