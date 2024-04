OL, les mots forts de Pierre Sage sur Lacazette

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a tenu des propos élogieux sur Alexandre Lacazette, vendredi.

L’Olympique Lyonnais a retrouvé une bonne santé sportive depuis l’arrivée de Pierre Sage. Le club rhodanien a réussi à valider son maintien et peut même commencer à rêver d’une qualification européenne. Mais si ce retour en grâce porte la signature de Pierre Sage, Alexandre Lacazette n’y est pas étranger non plus. L’entraineur français a même adoubé son capitaine en conférence de presse ce vendredi.

Pierre Sage révèle rôle d’Alexandre Lacazette à l’OL

Dernier de Ligue 1 au terme de la première partie de saison, L’OL (38pts) occupe désormais le 10e rang au classement. En plus de cette belle remontée, les Gones sont également qualifiés en finale de Coupe de France où ils seront opposés au PSG le 25 mai. Mais tout cela n’aurait pas été possible sans les 17 buts d’Alexandre Lacazette, toutes compétitions confondues, dont 14 en 23 matchs de Ligue 1. Par contre, ce n’est pas seulement sur le plan statistique que l’ancien joueur d’Arsenal excelle avec Lyon.

Getty

« Son importance est double voire triple. Il y a ce qu’il fait au quotidien. Avec son expérience et ce qu’il a vécu, il arrive à aider les plus jeunes ou les joueurs qui n’ont pas connu tout ça. Il y a ensuite son niveau de performance. Il enchaîne, c’est parfait pour nous. Et il y a son rôle de capitaine. Au-delà de l’homme et du joueur qu’il est, il tire l’équipe vers le haut. Il fait le job aussi à ce niveau-là », a reconnu Pierre Sage en conférence de presse ce vendredi.

Pierre Sage dithyrambique envers Lacazette

Ainsi, Alexandre Lacazette aide l’OL de par son leadership sur en dehors du terrain et surtout par son implication dans le collectif. Ce qui fait de l’international français un ‘’excellent joueur d’équipe’’ pour Pierre Sage. « C’est un excellent joueur de Ligue 1. Le meilleur ? Ça dépend des critères. On ne peut pas comparer tous les joueurs. Pour moi les meilleurs joueurs sont les joueurs d’équipe et Alex est un excellent joueur d’équipe », a expliqué le technicien français. L’OL aura besoin d’un grand Lacazette dimanche lors du choc contre Brest (2e, 53), surprenant dauphin du PSG cette saison.