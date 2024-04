Alexandre Lacazette affiche les ambitions de l’OL en Coupe de France

Capitaine des Gones, Alexandre Lacazette a affiché les ambitions des Gones en Coupe de France cette saison.

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais accueille Valenciennes dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France. En prélude à ce choc, le capitaine lyonnais, Alexandre Lacazette, a fait part des ambitions de la formation rhodanienne dans la compétition.

L’OL accroché par Reims

Samedi, l’Olympique Lyonnais avait accordé son hospitalité au Stade de Reims dans le cadre de la rencontre comptant pour la 27e journée du championnat de France. Sur une série de deux victoires consécutives en Ligue 1 (0-2 à Lorient et 2-3 à Toulouse), les hommes encadrés par Pierre Sage ont été freinés par ceux de Will Still. Un match nul (1-1) avait séparé les deux équipes, samedi.

Si les Gones ont été surpris par les visiteurs au Groupama Stadium grâce à la réalisation de Joseph Okumu (55e) pour le Stade de Reims, Ernest Nuamah a remis les pendules à l’heure dix minutes plus tard (65e) pour les locaux par le biais d’une passe du nouvel entrant, Saïd Benrahma.

Lacazette veut aller en finale avec l’OL

S’il n’a pas réussi à porter l’attaque de l’Olympique Lyonnais samedi soir contre le Stade de Reims, Alexandre Lacazette se concentre désormais sur la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes. Présent en conférence de presse, le capitaine des Gones a confié qu’il est prêt à faire ce qui de son pouvoir pour qualifier l’OL en finale de la compétition, ce mardi. L’ancien des Gunners se rappelle le mauvais souvenir de l’année dernière où l’OL avait échoué à la même étape contre Nantes (1-0).

« Beaucoup de personnes nous ont enterrés au mois de décembre. On a eu du soutien de tous nos supporters, des gens du club. On l’a senti même quand on était au plus bas. Ça nous fait plaisir d’être là aujourd’hui, mais on veut aller en finale pour tout ce qu’on a vécu depuis le début de la saison. On a des regrets par rapport à l’an passé. On n’a pas envie de faire le même non-match. L’an dernier, on n’a pas joué, on avait cette crainte qui nous anime. Il faut jouer pour ne pas avoir de regrets, contrairement à l’an passé », a déclaré l’attaquant lyonnais formé au club.