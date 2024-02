OL, les mots forts de Caqueret après la victoire contre Montpellier

Maxence Caqueret a tenu des propos forts après la victoire de l’OL contre Montpellier, dimanche.

L’Olympique Lyonnais était aux prises avec Montpellier dimanche à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Menés la majeure partie du temps, les Gones ont pu revenir dans les derniers instants de la rencontre pour empocher les trois points de la rencontre. Au terme du match, Maxence Caqueret a livré ses impressions au micro de Canal+Foot.

Maxence Caqueret expose les facteurs de réussite de l’OL

Alors qu’ils ont couru pendant longtemps derrière le score, Lyon a réussi à égaliser dans le dernier quart d’heure et a même réussi à prendre l’avantage dans les 10 dernières minutes. Les Gones ont surtout fait preuve d’un état d’esprit remarquable et d’une grande détermination pour aller chercher cette victoire. Auteur du but de la victoire, Maxence Caqueret explique ce qui a fait la force de l’OL pendant ce match.

« Je pense que c'est le nouveau visage de cette équipe : on ne lâche rien, on arrive à garder la bonne mentalité du début à la fin. C'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui en marquant en fin de match et en gagnant. On avait à cœur d'enchaîner un troisième match avec une victoire sachant qu'on était à égalité de points avec Montpellier. Maintenant il va falloir enchaîner contre Nice, être costaud et bien se préparer. C'est un tout », a lancé le milieu de terrain français.

Maxence Caqueret adoube Pierre Sage

La victoire contre Montpellier est la 8e de Pierre Sage en 12 matchs officiels sur le banc de l’OL. Un record qui date de 2005 avec Gerard Houllier qui avait lui remporté 9 matchs. Fier de la prestation de son équipe, Maxence Caqueret n’a pas manqué de préciser la touche de Pierre Sage dans les résultats de l’équipe.

« Le coach (Pierre Sage) a réussi à mettre en place ce qu'il voulait, il a pris le temps de bien nous expliquer ses tactiques et le projet qu'il voulait amener. Les recrues nous font aussi beaucoup de bien. Mais c'est surtout la mentalité qui a changé. On sent un vrai groupe qui a envie de remonter au classement et de gagner ses matchs. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui », a ajouté Maxence Caqueret.