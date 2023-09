OL : La réplique de Laurent Blanc à John Textor

Entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc répond au coup de pression de son président, John Textor.

La réponse du berger à la bergère. Laurent Blanc a répondu à la pression que lui met son président John Textor, qui réclame une amélioration de résultats.

Textor veut plus de Laurent Blanc

L’OL est en difficulté en ce début de saison. En trois sorties, les Gones n’ont enregistré qu’un match nul contre Nice lors de la troisième journée. Les deux premières rencontres n’ont été que des échecs, notamment contre le Strasbourg (2-1) et l’humiliation au Groupama Stadium (1-4). En effet, en début de semaine, le président Textor demande une amélioration de résultats au coach lyonnais.

« Je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques, de se modérer et faire en sorte que son travail parle pour lui. Il se sait menacé s’il n’a pas de résultats et finir en dehors des places européennes serait un échec. Le coach sait que j’attends de lui qu’il cultive ses talents », a déclaré John Textor.

La réponse de Blanc à Textor

Cette sortie médiatique du président a bien touché sa cible, menacée de perte de son poste. Puisque Laurent Blanc a pris acte des déclarations de son président en réplique au dirigeant américain. En conférence de presse avant la réception du Paris Saint-Germain, dimanche, le technicien français répond à son président.

« Je l’ai eu en visio tout seul avec Vincent (Ponsot, directeur général du football). On n’a pas parlé de ça. Je n’étais pas là à cette conférence. Il y avait des journalistes. Je ne peux pas vous en dire plus. On a parlé de mercato c’est tout, pas de communication. Quand un entraineur ne gagne pas, il est en danger. C’est la norme notre métier. On ne gagne pas, on est sous pression », répond Laurent Blanc à John Textor.

Rappelons que pour sa quatrième sortie en championnat de France, l’Olympique Lyonnais accueille le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Ce match en clôture de la quatrième journée de Ligue 1 se joue à 20h45. Avant le coup d’envoi, l’OL est 17e du championnat avec une unité au compteur. Quant à lui, le PSG est auteur de 5 points.