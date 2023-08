Ancien président de l’OL, Jean-Michel a réagi au premier point arraché par les Gones, dimanche, à Nice.

Dimanche, l’Olympique Lyonnais a réussi à prendre son tout premier point en Ligue 1 après être corrigé par Brest (2-1) et Montpellier (4-1) lors des deux premières sorties en championnat de France. Un match nul (0-0) qui n’a pas manqué la réaction de l’ancien président.

Clin d’œil ironique de Jean-Michel Aulas ?

Un vrai soutien ou juste de l’ironie ? Seul l’auteur de la déclaration peut en dire plus. Après 36 ans à la tête du club rhodanien, Jean-Michel Aulas a quitté son club de cœur. En mai 2023, l'Olympique Lyonnais a annoncé le départ de Jean-Michel Aulas. Bien qu’il ne soit plus à la tête de la formation rhodanienne, Jean-Michel Aulas ne manque rien des rencontres de l’OL. La preuve en est le match nul (0-0) des Gones contre l’OGC Nice, dimanche. Un premier « bon point » acquis, selon le dirigeant olympien.

"OL, un bon point pris contre une bonne équipe de Nice : Merci à Santiago (Cucci, le président, ndlr) et Sonny (Anderson, conseiller football d'OL Groupe, ndlr) d’avoir accompagné notre OL qui était en difficulté et d’avoir créer les conditions du courage et la volonté nécessaire à ce match nul pour relancer Laurent (Blanc) et son groupe ! Merci allez l’OL", a écrit l’ancien président de l’Olympique Lyonnais sur son compte X (ancien twitter) après le match nul (0-0) du dimanche.

L’analyse de Laurent Blanc

En conférence de presse après le match nul, qui donne le premier point de la saison à Lyon, l’entraîneur des Gones, Laurent Blanc, n’est pas resté indifférent. Le technicien français se réjouit également du « bon point » après un « match difficile » contre les Aiglons.

"Ce soir (dimanche), le bon point, c'est pour Lyon. Rien de plus. On était venu pour prendre des points, on en a pris un. Parfois j'entends que mon équipe ne veut pas défendre ou ne sait pas défendre. Ce soir, mon équipe a prouvé qu'elle savait défendre. Certains diront que c'est peu. Il faut savoir s'en contenter. Nice a eu une possession supérieure mais la domination a été stérile. Cela a été un match difficile, pas tellement sexy, je le reconnais. Il est utile de faire ce résultat pour débuter notre saison. Mais on sait contre qui on va jouer la semaine prochaine", a-t-il déclaré.

La prochaine sortie de l’Olympique Lyonnais sera contre le Paris Saint-Germain. Cette rencontre aura lieu le dimanche 3 septembre 2023 à 20h45 au Groupama Stadium. Celle-ci va clôturer la quatrième journée de Ligue 1 avant la trêve internationale.