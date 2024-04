OL, l’annonce forte de Pierre Sage sur son avenir

Entraîneur de l’OL depuis le départ de Fabio Grosso, Pierre Sage vient de faire une sortie sur son avenir à la tête des Gones.

Nommé comme un intérimaire après la mise à pied de Fabio Grosso, Pierre Sage s’en sort bien avec les Rhodaniens. Bien qu’il n’ait pas un diplôme requis pour entraîner en Ligue 1, Pierre Sage réussit bien sa mission à la tête du staff technique de l’Olympique Lyonnais. Et il ambitionne de rester en tant que coach principal de l’OL.

"C’était un choix fou", estime Sage

Alors qu’il était directeur du centre de formation de l’OL, Pierre Sage est, depuis fin novembre, l’entraîneur par intérim du club rhodanien. Même s’il coûte une fortune (25.000 euros) pour l’OL en raison de son manque de diplôme requis, John Textor apprécie bien le travail qu’abat le technicien français. Un choix que Pierre Sage trouve extraordinaire.

Getty

« Quand je prends un peu de hauteur, je me dis que c'était un choix fou. Ou en tout cas qui pouvait paraître fou à ce moment-là. Mais maintenant qu'on est en train de vivre l'histoire, il paraît un peu moins fou. Il paraît même raisonnable. Enfin, ce n'est pas à moi de le caractériser. Dans tous les cas, c'était audacieux et ambitieux », a déclaré Pierre Sage dans une interview accordée à L’Equipe.

Sage veut rester entraîneur des Gones

Alors que l’OL a séjourné à la dernière place de Ligue 1 pendant plusieurs semaines, le technicien français a réussi à sortir le club de la zone rouge avant de le positionner désormais au haut du tableau (7e) en championnat de France avec désormais la vision d’une place européenne. S’il réussit bien à l’OL, Pierre Sage ne veut plus quitter la tête de l’équipe olympienne.

Getty

« Bien sûr que je souhaiterais être encore dans la même position, c'est évident. En fait, je me prépare à ça depuis toujours, mais je n'avais juste pas prévu le timing. (…)Au départ, je voulais vraiment aider et je me suis rendu compte qu'à ce poste-là, je m'exprime et je prends beaucoup de plaisir », a confié l’homme de 44 ans, qui va passer le diplôme pour pouvoir diriger une équipe de Ligue 1.