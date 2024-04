OL, John Textor gonfle Pierre Sage d’éloges

Propriétaire de l’OL, John Textor s’est montré très dithyrambique envers Pierre Sage après la qualification en finale de Coupe de France.

Personne ne pouvait y croire vu le début de saison chaotique de l’Olympique Lyonnais. Vainqueur de Valenciennes (3-0) en demi-finale de la Coupe de France, mardi soir, l’OL est en finale et attend le vainqueur entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais dans l’autre demi-finale. Emballé par les qualités de son coach, John Textor, propriétaire du club rhodanien, n’a pas manqué d’encenser le technicien français.

"C'est plutôt émouvant", Textor débordé de joie

Actionnaire majoritaire de l'OL depuis décembre 2022, John Textor n’a pas lésiné sur les moyens pour avoir un Olympique Lyonnais performant. Les dépenses lors du dernier mercato hivernal ont également porté leurs fruits. La qualification en finale de Coupe de France est, selon Textor, la preuve que les dépenses n’ont pas été faites dans le vide. Se réjouissant pour la qualification, l’homme d’affaires américain se méfie également de leur adversaire pour cette étape de la compétition.

« C'est plutôt émouvant. J'ai dépensé beaucoup de temps et d'argent depuis mon arrivée, c'est bien d'avoir un retour », a confié le président de l’OL au micro de BeIN Sports après la victoire olympienne. « C'était une grande soirée mais on a encore un autre match à gagner. On ira à la finale pour gagner mais on sait que l'on pourra perdre aussi. Une chose est sûre: on sera préparés pour ça », a ajouté John Textor.

"Sage ? Il est le plus grand cerveau", selon Textor

Malgré un début de saison compliqué qui a conduit à l’éviction de Laurent Blanc et la mise à pied de Fabio Grosso, l’OL a pu se relancer de façon surprise. Nommé par intérim en remplacement de l’Italien, Pierre Sage avait été maintenu à son poste jusqu'à la fin de saison après avoir réussi à s’imposer comme l’homme de la situation pour les Gones. John Textor n’a pas caché sa joie d’avoir le technicien français sur le banc bien qu’il n’ait pas un diplôme d’entraîneur principal.

« Tout le monde sait combien la saison a été difficile. On a dû remonter depuis tout en bas... Ce soir les supporters ont été fantastiques. Le début de saison a été dur pour nous, et là on a une chance. On aura un adversaire redoutable en finale, peu importe qui gagne mercredi », a d’abord indiqué l’Américain, avant de continuer en jetant des fleurs à son coach.

« Pierre fait un super boulot. Il n'avait jamais été coach principal avant mais c'est le plus grand cerveau que l'on avait dans le club, dans notre académie. Les joueurs avaient besoin d'une bonne stratégie, d'une bonne communication, d'être bien encadrés. Les joueurs ont répondu favorablement, je suis content pour lui. Je pense que maintenant c'est bien un coach principal », a ajouté Textor à propos du coach qui lui coûte une amende de 25.000 euros par match en l'absence d'un diplôme.