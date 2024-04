Pourquoi "la DTN va empêcher Pierre Sage de passer son diplôme d’entraîneur"

Pierre Sage devrait passer son diplôme d’entraîneur pour rester sur le banc de l’OL. Mais la DTN ne favorisera pas la tâche au coach des Gones.

Très mauvaise nouvelle pour Pierre Sage, les supporters et dirigeants de l’Olympique Lyonnais malgré la qualification en finale de Coupe de France contre Valenciennes (3-0). Alors que le coach de la formation rhodanienne devrait passer son diplôme d’entraîneur ce mois d’avril pour espérer continuer ses fonctions la saison prochaine à la tête des Gones, celui-ci se ferait freiner par la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération française de football (FFF), selon Daniel Riolo.

La DTN va compliquer la vie à Sage, indique Daniel Riolo

Le propriétaire de l’OL, John Textor, ne cache pas sa satisfaction d’avoir Pierre Sage à la tête des Gones. Mais n’ayant pas un diplôme requis pour diriger une équipe de Ligue 1 (le BEPF ou la licence A de l’UEFA), l’entraîneur olympien qui n’a que le Brevet d’Entraîneur Formateur de Football (BEFF), devrait passer son diplôme ce mois-ci afin d’espérer continuer la mission à la tête de la formation rhodanienne. Mais ce ne serait pas chose facile, selon Daniel Riolo.

« Les supporteurs lyonnais sont plutôt favorables à ce qu’il reste au club mais ce n’est pas si simple parce qu’il n’a pas le diplôme. C’est un vrai problème parce qu’il devait les passer en avril. Il ne peut pas passer ses diplômes parce que le système de la DTN empêche des gens comme Pierre Sage de le faire, il n’a pas les prérequis », a lancé l’éditorialiste RMC Sport dans l’After Foot.

Sage continuera à coûter une fortune à Textor

A défaut d’un diplôme requis, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais fait dépenser le président du club. A chaque match de Pierre Sage, John Textor est obligé de verser 25 000 euros d’amende dans les caisses des instances dirigeantes du football français. Selon le journaliste RMC Sport, le fait de ne pas avoir été un ancien joueur bloque encore les chances de Sage de vite obtenir son diplôme d’entraîneur.

« Il ne remplit pas les conditions pour pouvoir le passer, c’est pour ça que Lyon paie une grosse amende à chaque match. Si Textor veut le garder – apparemment, c’est la tendance-, il continuera à payer l’amende longtemps avant qu’il puisse passer son diplôme. Je pense que l’une des conditions pour passer le diplôme sera le nombre de matchs dirigés en L1 », a poursuivi Daniel Riolo.

« Pas mal de gens dans le milieu du foot attendent en disant: ‘si vous l’autorisez, lui, à passer les diplômes, sachant qu’on est empêché de le faire parce qu’on n’est pas un ancien pro ou qu’on n’a pas dirigé assez de matchs en L1…, ça va être le bordel’. Donc, Pierre Sage ne pourra pas passer ses diplômes. C’est aussi le truc hallucinant de notre système. Quand on dit que ce diplôme est fermé, que si tu n’es pas du sérail, si tu n'as pas été un ancien joueur, c’est très compliqué... Pierre Sage est confronté à ça. Ça prendra plus de temps et si Textor veut le garder, il devrait payer une amende à chaque match », a-t-il détaillé en conclusion.