OL : John Textor drague ouvertement un ancien du club

Au bord du gouffre, l’Olympique Lyonnais cherche à se renforcer dans tous les sens afin de faire une bonne saison.

Sans doute, l’Olympique Lyonnais traverse une des pires saisons de son existence. En dehors de ses actions financières réduites par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le club rhodanien est en crise de résultats depuis le début de la saison.

L’OL s’enfonce dans la crise

Depuis le début de la saison sportive en cours, l’Olympique Lyonnais vit des moments compliqués. En plus de son problème avec la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), dont le dénouement sera connu à la fin du mois, le club est instable sur le plan sportif. Sans victoire depuis le démarrage de la Ligue 1 française, la formation rhodanienne n’a encore connu aucune victoire.

Alors que Laurent Blanc n’a pas réussi à faire gagner le club olympien après quatre journées, l’homme d’affaires américain et président de l’Olympique Lyonnais, John Textor, a jugé bon de limoger le technicien français. Alors, le choix a été porté sur Fabio Grosso comme nouvel entraîneur de la formation rhodanienne. Mais rien ne semble aller dans le bon sens, puisque le club est lanterne rouge avec seulement quatre points au compteur.

Getty

Textor courtise Juninho

Si l’Olympique Lyonnais attend le 28 novembre prochain pour tenter sa dernière chance dans l’affaire relative à la DNCG afin de pouvoir recruter dès le prochain mercato, le club tente de renforcer sa direction. Alors que Santiago Cucci a quitté son poste de président exécutif après quelques semaines d’intérim, et Vincent Ponsot va quitter son poste en janvier prochain pour celui du Directeur général de l’équipe féminine de l’OL, John Textor envisage de renforcer la direction.

En effet, selon les informations de L’Equipe, l’homme d’affaires américain veut recruter un conseiller spécial, qui aurait des prérogatives assez larges entre le Brésil et l'Europe afin de mener à bien la gestion de l’OL et de Botafogo. Et le choix est porté sur l’ancien milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais, Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, plus connu sous le nom de Juninho.

Getty Images

A en croire les informations du quotidien sportif français, les deux hommes se sont parlé ces derniers jours et les échanges se sont très bien passés. L’Américain aimerait que le Brésilien devienne l'un de ses hommes de confiance, comme l’a été Bernard Lacombe pour Jean-Michel Aulas en son temps.

Pour rappel, Juninho avait été Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais entre juin 2019 et décembre 2021. Le Brésilien avait quitté ses fonctions sur fond de discorde avec le président de l'époque, Jean-Michel Aulas.