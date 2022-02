OL : Guimaraes, Lacazette, Tolisso... la mise au point de Jean-Michel Aulas

L'Olympique Lyonnais n'est pas resté inactif durant le mercato hivernal. En effet, les Gones ont été actifs dans le sens des départs, mais aussi des arrivées. Outre la résiliation de Marcelo, l'Olympique Lyonnais a surtout décidé de vendre Bruno Guimaraes à Newcastle dans les derniers jours du mercato contre une très belle somme avoisinant les 50 millions d'euros, avec bonus. Avec l'argent récupéré pour le Brésilien, Lyon s'est également renforcé.

"On n'était pas vendeur, mais on est content"

Les Rhodaniens ont enregistré l'arrivée de Romain Faivre en provenance de Brest, ainsi que le prêt de Tanguy Ndombele, en manque de jeu à Tottenham, avec une option d'achat assez élevée. Lors de la présentation de l'international français, Jean-Michel Aulas, présent en conférence de presse, a justifié la stratégie de l'Olympique Lyonnais et notamment la décision de vendre Bruno Guimaraes, après s'être déclaré non vendeur pour le Brésilien.

"Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou ont fait du bon travail. Dans le mercato on ne maîtrise pas tout. Il y a ce que l'on espère faire. Quand la première demande est venue de Newcastle pour Bruno Guimarães on a refusé. On voulait des contre-parties économiques et on n'était pas à l'origine ou demandeur du transfert. Les évènements nous ont imposés à réfléchir. Même si on n'était pas vendeur on est content. Après la période du coronavirus, en tant qu'entrepreneur, cela n'aurait pas été bien de ne pas écouter cette proposition", a expliqué Jean-Michel Aulas.

"Lacazette nous intéresse"

"On a transformé cette faiblesse en opportunité. Notre travail d'équipe avec les dirigeants et le coach m'a plus dans l'aspect formel. Le sportif doit être accompagné par l'économique et le stratégique. J'ai bien vécu ce mercato qui était très difficile compte-tenu de la rigueur des échanges. C'était parfois difficile à supporter sur le plan humain en raison des critiques mais je suis satisfait du travail effectué. Je dis merci à Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou", a ajouté le dirigeant de l'Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas a confirmé le possible retour d'anciens du club à commencer par Alexandre Lacazette : "Oui, Alex Lacazette nous intéresse, de par ce qu’il a représenté ici, la maturité qu’il a pu prendre depuis son départ, et on est resté en contact depuis qu’il est parti. C’est un profil qui nous intéresse. Tous les dossiers sur les grands joueurs sont compliqués. On fera tous les efforts possibles, mais ça fait partie des idées directrices que Bruno (Cheyrou, conseiller technique et directeur du recrutement, ndlr) a amené. Dans le contexte d’aujourd’hui, Lacazette c’est plus accessible que Benzema (il a été interrogé sur un retour de Benzema, ndlr). Il faut essayer de transformer l’équation financière. Et on ne sera pas seul".

"Cette évolution dans les mentalités des joueurs d’aller au bout de contrat, ça peut être une option pour rapatrier des anciens. S’il y a des opportunités, il faut regarder. Pas de transfert à payer donc ça rend l'opération possible. Ceux qui peuvent être amenés à revenir, ce sont des joueurs sur lesquels on n'a pas de doute, et la connaissance est réciproque. C'est moins de risques pour nous et pour lui quand on ramène un ancien du club", a conclu le président de l'OL, tandis que Vincent Ponsot a confirmé dans la foulée que le club "s'est entrenu avec Corentin Tolisso".