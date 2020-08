OL, Garcia : "Montrer le même visage contre Dijon qu'en Ligue des champions"

L'entraîneur de Lyon attend un état d'esprit conquérant de la part de ses joueurs et a dressé la feuille de route pour le mercato.

Demi-finaliste de la , l'Olympique Lyonnais a fait forte impression lors du "Final 8" à Lisbonne en éliminant notamment en quarts de finale. Les Lyonnais vont devoir confirmer leur renouveau dès ce week-end avec la reprise de la pour éviter de vivre une saison décevante comme l'an dernier et retrouver la Ligue des champions dès la saison prochaine. En conférence de presse, Rudi Garcia a avoué qu'il attend de ses joueurs un état d'esprit irréprochable et aussi conquérant que lors des matches de Ligue des champions.

"On a travaillé l’utilisation du ballon, le fait de prendre le jeu en main, on va avoir une approche tactique différente par rapport à la Ligue des champions, avec en face un bloc dijonnais probablement compact. Il va falloir trouver des espaces. Le mot d’ordre c’est d’être capable de montrer le même visage qu’en Ligue des champions, dans le jeu mais aussi dans l’implication de tous. La grande détermination montrée en C1 sera très utile pour faire la meilleure saison possible et retrouver l’Europe l'an prochain. On retourne à notre pain quotidien. Il faut démarrer fort. On a réussi à faire de grandes choses. On n’est pas passé loin de notre rêve", a avancé Rudi Garcia.

"J'ai confiance en mes dirigeants"

"Il faut que les joueurs se servent des émotions vécues pour avoir envie d’en retrouver d’autres. On va être bien physiquement tout au long de la saison. On a les plus grandes ambitions possibles. On a apprécié le soutien. On ne s'en rendait pas forcément compte à Lisbonne. Cela fait chaud au cœur de savoir que l’on a donné du plaisir à nos supporters. Il faut continuer maintenant. Les signaux sont bons. Une grande majorité du groupe va être concernée à chaque match. On a vu l’importance de ceux qui sortaient du banc", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

Privé de Coupe d'Europe la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais s'attend à un mercato agité cet été. Les Gones vont probablement devoir dégraisser et résister aux assauts des plus grands clubs européens pour des joueurs comme Memphis Depay, Houssem Aouar et d'autres membres important du vestiaire lyonnais. Rudi Garcia a dressé la feuille de route de l'Olympique Lyonnais pour le marché des transferts estival.

"On en sait rien pour le mercato qui va durer jusqu'à début octobre. On ne sait pas qui va partir, arriver. Nous sommes dans l'expectative sur le plan économique. On a un effectif trop important en quantité pour jouer un match par semaine. Et pour ceux qui ne jouent déjà pas beaucoup, cela peut générer encore un peu plus de frustration. Après, un coach veut toujours garder ses meilleurs éléments. On a les plus grandes ambitions possibles, il faudra voir quel effectif sera à ma disposition fin octobre. J'ai toute confiance en mes dirigeants pour retrouver l'Europe", a conclu le technicien français.