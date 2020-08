Ligue 1 - La programmation officielle de la 5ème journée dévoilée

Mercredi, la LFP a dévoilé le programme détaillé de la cinquième journée de Ligue 1.

Plus de cinq mois après l'arrêt prématuré de la saison 2019/20 pour cause de pandémie de coronavirus, la a enfin repris ses droits. Malgré plusieurs exceptions liées à différents reports, les équipes françaises ont donc rejoué, devant des supporters qui plus est. Pour le plus grand bonheur des passionnés.



Le calendrier de la saison de Ligue 1 dévoilé

Ce mercredi, la LFP a dévoilé le programme détaillé de la cinquième journée. Celle-ci débutera le vendredi 25 septembre avec une affiche opposant au FC et se terminera le dimanche 27 septembre avec un choc entre le et le , deux équipes qualifiées pour la Ligue des Champions.

Le programme détaillé de la 5ème journée de :

Vendredi 25 septembre à 21h00 : LOSC Lille – FC Nantes



Samedi 26 septembre à 17h00 : – Stade Rennais FC



Samedi 26 septembre à 21h00 : –



Dimanche 27 septembre à 13h00 : FC Girondins de – OGC Nice



Dimanche 27 septembre à 15h00 : Angers SCO – 29 FCO – Hérault SC AS – RC Alsace Nîmes Olympique –



Dimanche 27 Septembre à 17h00 : – Olympique Lyonnais



Dimanche 27 septembre à 21h00 : – Paris Saint-Germain