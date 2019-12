OL, Garcia : "Mettre de la folie contre Leipzig"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a appelé ses joueurs à mettre tous les ingrédients afin de se qualifier et obtenir la première place du groupe.

Une victoire et la qualification sera au rendez-vous pour l'OL. Face à Leipzig, les Gones auront leur sort entre leurs mains et devront rééditer une performance similaire à celle du match aller (victoire en ). En conférence de presse, Rudi Garcia a bien évidemment souligné l'importance de cette rencontre pour la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais et espère que ses joueurs mettront les ingrédients nécessaires pour l'emporter, se qualifier et ainsi terminer premiers du groupe.

"Il faut se concentrer sur le jeu. Pas que sur le plan technique et tactique, mais aussi sur le plan mental. Il faudra montrer beaucoup d'envie et de générosité. Parce qu'en face, c'est une équipe qui a un pressing efficace. Il faudra être capable d'en sortir et de développer du jeu. Il faudra faire un match complet demain, être bons dans tous les domaines et montrer qu'on a envie de se qualifier. Si on gagne, on sera premiers et c'est la seule option qu'on envisage. Il faudra mettre de la folie et on compte sur le soutien du public. Il faudra être costaud dans les moments difficiles", a expliqué le technicien français.

"On n'envisage que la première place de la poule"

L'article continue ci-dessous

"Un plan anti-Werner ? Je le connais bien puisque je l'ai joué en l'an passé avec l' . On connaît ses qualités, il va vite, il est efficace. Mais il y a aussi d'autres bons joueurs à ses côtés. C'est la meilleure attaque de . Il faudra être aussi capables de profiter de leurs faiblesses. On espère que tous nos joueurs seront à 100% demain soir", a ajouté le technicien de l'Olympique Lyonnais.

Rudi Garcia a assuré qu'une élimination ne remettra pas en question son aventure à l'OL : "Ce match ne change rien à ma situation personnelle. Il faut bien connaître son groupe pour savoir quels ressorts actionner. Mais les joueurs connaissent l'enjeu. On a l'opportunité de se qualifier en 8es et de finir premiers de la poule. Et on n'envisage que ça. Je pense que l'équipe a progressé en termes de résultat. Avec un ou deux points de plus, on ne serait pas loin du podium. C'est difficile de tout gagner. Le match qu'on n'a pas bien négocié, c'est celui au Zénith. On a l'occasion de se rattraper. On a notre destin entre nos pieds".

L'entraîneur de l'OL a fait le point sur les retours de blessure et les jeunes qui ont eu du temps de jeu récemment : "On veut lever les doutes sur le fait de récupérer Rafael et Marçal, qui n'a pas joué depuis un moment. On a besoin de joueurs à 100%. Je pense aussi à Cornet, qui n'a pas fait le voyage à Nîmes. J'espère avoir les trois joueurs à 100%. On va au moins récupérer un des deux défenseurs entre Rafael et Marçal. Concernant les jeunes, entre débuter à Nîmes et jouer un match de , il y a beaucoup de matchs au milieu pour continuer à apprendre. Mais tous les jeunes que j'ai fait débuter depuis mon arrivée, c'est le futur de l'OL. Il faut leur laisser le temps de croître et de progresser".