OL - Memphis Depay : "Je fais de mon mieux pour l'équipe"

Le nouveau capitaine olympien s'est présenté en conférence de presse à la veille du match décisif contre Leipzig en Ligue des champions.

L'Olympique lyonnais s'apprête à jouer son avenir en ce mardi avec la réception du (21h). Une victoire et la porte des huitièmes de finale s'ouvrira.

"Chaque match est important, on en parle beaucoup. Le groupe est très concentré. C'est une bonne occasion pour un joueur et pour un groupe de grandir", a notamment confié Memphis Depay ce lundi en conférence de presse.

"On va devoir être très agressifs. On connaît très bien Leipzig. On joue à la maison, on a besoin de nos supporters pour rester en Ligue des champions. On connaît l'importance du match et on doit tout donner pour se qualifier demain. C'est très important pour le club, pour la ville. On est en train de se construire en tant qu'équipe. C'est un moment idéal pour montrer que l'on peut être bons."

"Je veux être exemplaire en tant que capitaine"

Le Néerlandais est également revenu sur son rôle grandissant au sein du groupe, lui qui a été désigné capitaine par Rudi Garcia et qui a marqué lors de quatre des cinq rencontres européennes disputées par les Gones cette saison.

"Je fais de mon mieux pour l'équipe, a-t-il confié. Je veux être exemplaire en tant que capitaine. Je veux tout faire pour l'équipe. Je crois en moi. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Je suis en forme et je veux le montrer demain. L'équipe me cherche et je suis très heureux."

Enfin, il a également évoqué son positionnement dans l'axe, aux côtés de Moussa Dembélé : "Je me sens bien à cette position derrière l'attaquant. C'est une bonne manière pour l'équipe de se créer des occasions. Je m'adapte par rapport au coach."