OL : Cet ancien capitaine n’en croit pas à ses yeux

Alors que l’OL est bon dernier de Ligue 1, cet ancien capitaine du club n’en croit pas à ses yeux.

L'OL, traditionnellement l'une des équipes phares du championnat français, connaît un début de saison catastrophique avec une série inquiétante de résultats négatifs. Le club n'a toujours pas réussi à décrocher une victoire en Ligue 1, et se retrouve à la dernière place avec 2 points. Un scénario inattendu qui a secoué ses supporters et les observateurs du football français. Fabio Grosso, l'entraîneur de l'équipe lyonnaise, se trouve donc sous une pression avant le match contre Clermont, une rencontre cruciale pour la suite de la saison.

Lyon d ans le dur

Ce dimanche, le Groupama Stadium sera le théâtre de l’opposition entre L’Olympique Lyonnais et Clermont, une rencontre comptant pour la 9éme journée de Ligue 1. Cette confrontation sera particulière pour Maxime Gonalons, ancien capitaine de Lyon qui évolue désormais sous les couleurs de Clermont. Ce duel revêt une importance capitale, car les deux clubs sont actuellement en position de relégation en Ligue 1.

Gonalons déprime

Maxime Gonalons, qui a porté le brassard de capitaine de l'OL par le passé, ne reste pas indifférent à la situation périlleuse de son club de cœur. Interrogé par Le Progrès, il a exprimé sa préoccupation face à ces très mauvais résultats. Il connaît l'importance de ce club dans sa carrière et dans le cœur des supporters. Alors, le voir en difficulté le touche profondément.

« On jouait en même temps il y a deux semaines, mais j’ai vu le scénario, 3-1 pour l’OL et 3-3. Moi, ça me fait de la peine de voir l’OL à cette place. C’est un club que j’aime, avec qui j’ai joué, que je supporte. L’OL est un club que l’on veut voir en Ligue des champions, en Coupe d’Europe, c’est ça l’OL. Je ne souhaite que du bonheur à l’OL. Il faut que les gens soient derrière le club, sinon tout le monde sera perdant. J’espère que l’OL aura un sursaut, mais pas pendant le match, plutôt après (…) Si on compare entre les deux clubs, je pense que nous avons un peu moins de pression. En début de saison, l’OL n’était pas programmé pour le maintien. Et nous, nous le sommes. Donc ceux qui l’ont un peu plus, ce sont les Lyonnais » a analysé Maxime Gonalons.